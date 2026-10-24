Desde la oposición denuncian que el distrito gobernado por Julián Álvarez "tiene los impuestos más caros de toda la Provincia, pero no hay seguridad y las calles están llenas de baches". A eso se suma la caída del consumo en general.
Los elevados impuestos que deben pagar los pequeños y medianos comerciantes de Lanús por decisión del intendente Julián Álvarez generan constantes quejas, sumado a las dificultades de consumo en general.
La oposición viene denunciando la complicada situación que afronta el sector. En ese sentido, el exintendente Diego Kravetz advirtió que "Lanús tiene los impuestos más caros de toda la Provincia de Buenos Aires pero no hay seguridad y todas las calles están llenas de baches".
Desde La Libertad Avanza apuntaron que "el agobio de los comerciantes por las tasas municipales crece todos los días un poco más, pero nos indicaron que hay una en particular: tienen que pagar fortunas por tener un cartel en la puerta de sus negocios. Sigue la máquina recaudatoria en Lanús".
Ante las dificultades que enfrentan los propietarios de pequeños y medianos comercios, la concejala de Fuerza Patria-Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Belén Berrueco, propuso una serie de beneficios para asistir al sector, entre los que se encuentran el congelamiento y reducción de tasas; eximición de los derechos de Publicidad y Propaganda; limitar las suspensiones y revocación de las habilitaciones por falta de pago y la creación de un registro de deudores municipales.
La edil impulsa las reformas a través de un proyecto de ordenanza que presentó en el Concejo Deliberante para su tratamiento "con el objeto de paliar la grave crisis que atraviesa el sector por la retracción del consumo". Sobre la Tasa de Servicios Generales (TSG) y a la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene, Berrueco planteó su congelamiento, al tiempo de eximir del pago de los Derechos de Publicidad y Propaganda los anuncios ubicados en el frente, la vidriera o la marquesina del local, así como los elementos publicitarios propios de la actividad utilizados en el establecimiento.
Por otro lado, también busca reducir un 20% los derechos y contribuciones por ocupación o uso del espacio público correspondientes a la instalación de mesas y sillas en la vía pública y a los puestos de feria. Asimismo, la iniciativa de la concejala lanusense impulsa limitar las suspensiones y revocaciones de habilitaciones por falta de pago: durante la vigencia de la ordenanza, no se podrían aplicar por deudas inferiores a 24 meses desde la promulgación de la iniciativa. Se mantienen las obligaciones de seguridad, salubridad e higiene y las facultades de inspección municipal.
Posteriormente, compartió la idea de crear un régimen especial de regularización de deudas municipales, incluyendo obligaciones vencidas antes de su entrada en vigencia, incluso si se encuentran en instancias administrativas, prejudiciales o judiciales. También, considera importante permitir el pago al contado o en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses de financiación. Y además, solicitó aplicar quitas de intereses resarcitorios, punitorios y multas por omisión.
Se espera que el proyecto elaborado por Belén Berrueco pueda sea tratado cuanto antes por el Concejo Deliberante de Lanús para acercar un alivio inmediato a los pequeños y medianos comerciantes del distrito.
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