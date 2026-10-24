La edil impulsa las reformas a través de un proyecto de ordenanza que presentó en el Concejo Deliberante para su tratamiento "con el objeto de paliar la grave crisis que atraviesa el sector por la retracción del consumo". Sobre la Tasa de Servicios Generales (TSG) y a la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene, Berrueco planteó su congelamiento, al tiempo de eximir del pago de los Derechos de Publicidad y Propaganda los anuncios ubicados en el frente, la vidriera o la marquesina del local, así como los elementos publicitarios propios de la actividad utilizados en el establecimiento.

Por otro lado, también busca reducir un 20% los derechos y contribuciones por ocupación o uso del espacio público correspondientes a la instalación de mesas y sillas en la vía pública y a los puestos de feria. Asimismo, la iniciativa de la concejala lanusense impulsa limitar las suspensiones y revocaciones de habilitaciones por falta de pago: durante la vigencia de la ordenanza, no se podrían aplicar por deudas inferiores a 24 meses desde la promulgación de la iniciativa. Se mantienen las obligaciones de seguridad, salubridad e higiene y las facultades de inspección municipal.

La concelaja Belén Berrueco presentó un proyecto que busca congelar y reducir las tasas municipales para los comerciantes de Lanús.

Posteriormente, compartió la idea de crear un régimen especial de regularización de deudas municipales, incluyendo obligaciones vencidas antes de su entrada en vigencia, incluso si se encuentran en instancias administrativas, prejudiciales o judiciales. También, considera importante permitir el pago al contado o en hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses de financiación. Y además, solicitó aplicar quitas de intereses resarcitorios, punitorios y multas por omisión.

Se espera que el proyecto elaborado por Belén Berrueco pueda sea tratado cuanto antes por el Concejo Deliberante de Lanús para acercar un alivio inmediato a los pequeños y medianos comerciantes del distrito.