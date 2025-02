Le robaron a más de 50 personas que estaban cenando en un restaurante en Bernal

Una vez más, la inseguridad se apodera de las calles quilmeñas y quienes lo sufren son los ciudadanos que intentan pasar un momento de ocio con familia o amigos. Según indicaron, en un momento pensaron que podrían llegar a ser asesinados, ya que los hampones estaban armados y se manejaron con total impunidad y brutalidad. Por suerte, a pesar de ello, no hay lamentar fallecidos y no fue necesario el traslado de los damnificados a un centro de atención médica.

Todo comenzó el viernes por la noche, pasadas las 21, en un restaurante llamado 418, situado en la calle 9 de Julio al 418, entre Chacabuco y Yapeyú. Dicho pasaje es muy oscuro y son frecuentes los ilícitos, aunque desde hacía mucho tiempo que no se daba uno con semejante magnitud y violencia. Esto se debe a que no abundan los locales comerciales, no hay transeúntes en horarios nocturnos y tampoco una destacada presencia policial.

Así las cosas, mientras alrededor de 50 comensales estaban cenando, tres delincuentes golpearon de una patada la puerta, que estaba cerrada con llave por prevención, la rompieron y se metieron. Estos estaban armados y no les importó tener la cara descubierta. Lo cierto es que de inmediato comenzaron a amenazar a los presentes y los despojaron de sus pertenencias de valor, al igual que a los empleados del lugar.

Se llevaron una importante cantidad de billeteras, carteras, joyas, celulares y, como si fuese poco, a dos hombres le quitaron las llaves de sus respectivos vehículos y se marcharon a toda velocidad. Uno de ellos comenzó una convocatoria en redes sociales para poder recuperarlo y contó lo vivido. En esa línea, indicó que fueron momentos de terror los que vivieron y que pensaron que podrían haber muerto. Cabe destacar que los delincuentes no se privaron de golpear a adultos mayores, aunque por suerte no provocaron heridas de gravedad.

Según lo que le explicó un vecino a este medio, el hecho duró poco más de dos minutos y el restaurante no tiene cámaras de vigilancia, por lo que no pudieron aportar imágenes a las autoridades policiales. Sí los pudieron ver desde las filmaciones del edificio que está al lado, aunque el material no sirvió aún para poder atraparlos.

Agentes policiales se apersonaron una vez consumado el hecho y uniformados de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes, a la espera de datos que los acerquen al paradero de los responsables.