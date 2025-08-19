Leonel Barrios: "Siempre hay que creer, tener fe que se puede salir adelante"

"El análisis es que logramos tres puntos muy valiosos, es algo que necesitábamos contra un equipo que viene peleando arriba, para demostrarle a la gente y a los demás equipos que queremos salir de la situación en la que estamos. Se hizo un buen partido a pesar de que se arrancó perdiendo, levantarlo es valorable y felicitar a mis compañeros que dejaron todo dentro de la cancha", destacó Barrios, autor del gol decisivo.

El delantero insistió en que la clave será mantener la calma pese a la presión que ejerce la tabla: "Si nos desesperamos es peor, pero siempre hay que creer, tener fe que se puede salir adelante, con la cabeza en la situación en la que estamos".

El próximo desafío será en Caseros, donde Talleres buscará cortar una racha de 23 fechas sin ganar como visitante. "Siempre salimos a buscar los tres puntos, a veces se da, mayormente de visitante no se viene dando, pero lo intentamos. Que no tenga dudas la gente que el próximo partido vamos a salir a dejar todo y a tratar de traernos esos tres puntos de visitante que nos hacen falta", subrayó el atacante de 31 años, surgido en Temperley.

Barrios reveló además la importancia de la charla del entretiempo de Jorge Vivaldo, cuando Talleres perdía 1 a 0. "El Flaco siempre es sincero con nosotros. Nos tocó un poco lo de adentro, de lo táctico no se habló y era más levantar este partido, que confiemos que lo podíamos lograr. Tal cual él nos dijo lo que iba a pasar y pasó. Desde afuera nos da tranquilidad para resolver los partidos, salimos con otra actitud y lo pudimos dar vuelta", explicó.

El delantero, que ya acumula tres tantos con la camiseta albirroja, remarcó que el cambio en las últimas fechas estuvo marcado por el compromiso colectivo: "Mucho lo del semestre pasado no puedo decir porque no he estado, sí puedo hablar lo de este semestre, de la actitud que tienen los chicos, de querer revertir esto se nota y estamos todos por ese mismo camino y lo vamos a seguir haciendo. Lo que cambió es la actitud. Creo que es eso".

Con esta victoria, Talleres superó a Defensores Unidos y quedó a un punto por encima en la tabla, mientras espera el resultado de CADU ante Defensores de Belgrano. A su vez, quedó a ocho unidades de Almirante Brown, hoy fuera de la zona de descenso. El propio Barrios dejó una fórmula clara para lo que viene: tranquilidad y fe.