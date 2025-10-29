Lista de convocados para el Mundial juvenil de hockey

El elenco albiceleste tendrá presencia de jóvenes de la región en la cita ecuménica que tendrá lugar del 28 de noviembre al 10 de diciembre en India.
El cuerpo técnico de la Selección Argentina de hockey juvenil, en la rama masculina, encabezado por Juan Ignacio Gilardi, dio a conocer la lista de jugadores convocados para disputar el Mundial Junior 2025 que se desarrollará del 28 de noviembre al 10 de diciembre en las ciudades de Chennai y Madurai, en el estado de Tamil Nadu, en India, donde habrá presencia de la región.
El combinado albiceleste integrará el Grupo C junto a Nueva Zelanda, Japón y China, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. Y la expectativa radicará en hacerse fuerte, confirmar el andar superlativo y soñar con luchar por subir al podio en la grilla internacional.
Los 20 jugadores convocados son Matías Andreotti; Joaquín Barberis; Teo Barrena; Juan Cruz y Lucas Boretti; Bruno Correa; Joaquín Costa; Luca Dulor Marchesi; Facundo Falchetto; Juan Pedro y Santiago Fernández; Federico Hanselmann; Lautaro Martínez; Nicolás Rodríguez; Joaquín y Tomás Ruíz Saporiti; Mateo Serrano Zubeldía; Lorenzo Somaini; Mateo Torrigiani y Thiago Zalazar. De todos ellos, dos de esos chicos en el listado constituyen las reservas, aunque aún no está confirmado quiénes serán.
Los Leoncitos tendrán su debut el viernes 28 de noviembre a las 4.45 (hora argentina) en el Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai.
Argentina avanza a paso firme en el itinerario juvenil, con grandes resultados recientes, por lo que la intención es replicar el panorama y soñar con grandes objetivos para intentar perfilarse hacia la coronación.
