Lista de convocados para el Mundial juvenil de hockey

El combinado albiceleste integrará el Grupo C junto a Nueva Zelanda, Japón y China, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. Y la expectativa radicará en hacerse fuerte, confirmar el andar superlativo y soñar con luchar por subir al podio en la grilla internacional.

Los 20 jugadores convocados son Matías Andreotti; Joaquín Barberis; Teo Barrena; Juan Cruz y Lucas Boretti; Bruno Correa; Joaquín Costa; Luca Dulor Marchesi; Facundo Falchetto; Juan Pedro y Santiago Fernández; Federico Hanselmann; Lautaro Martínez; Nicolás Rodríguez; Joaquín y Tomás Ruíz Saporiti; Mateo Serrano Zubeldía; Lorenzo Somaini; Mateo Torrigiani y Thiago Zalazar. De todos ellos, dos de esos chicos en el listado constituyen las reservas, aunque aún no está confirmado quiénes serán.

Los Leoncitos tendrán su debut el viernes 28 de noviembre a las 4.45 (hora argentina) en el Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai.

Argentina avanza a paso firme en el itinerario juvenil, con grandes resultados recientes, por lo que la intención es replicar el panorama y soñar con grandes objetivos para intentar perfilarse hacia la coronación.