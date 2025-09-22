Llega la 9ª edición de la Feria del Libro de Almirante Brown

La iniciativa, promovida por el Municipio a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología -en articulación con las distintas áreas municipales- se desarrollará del martes 30 de septiembre al domingo 5 de octubre en la Plaza Brown de Adrogué, donde se han instalado un amplio y moderno complejo de carpas.

El encuentro brindará propuestas editoriales, educativas y culturales tales como la presentación de libros, conferencias, charlas y espectáculos, entre los que se destaca la actuación estelar de Pedro Aznar.

En el programa semanal se destacan las participaciones de figuras como Juan Sasturain, Ian Moche, Tamara Tenembaum, Gustavo Sylvestre, Alejandro Dolina, Julia Zenko, Tute, Mauro Szeta, Marcelo Longobardi, Alejandro Bercovich, REP, Julia Mengolini, Víctor Hugo Morales, Cecilia Ce y Darío Sztajnszrajber, la mayoría de los cuales ya estuvieron en varias ediciones anteriores.

"Estamos muy felices de que como cada año, llega nuestra querida FILAB, el evento cultural y literario del año más esperado de la región con una inmensa agenda cultural y literaria de primer nivel, pensada para todas las edades y como siempre, con entrada libre y gratuita", remarcó el intendente Mariano Cascallares.

En cuanto a sus horarios, la feria abrirá sus puertas el martes 30, de 12 a 20; el miércoles 1, de 9 a 19; el jueves 2 y el viernes 3, de 9 a 22; y el sábado 4 y domingo 5, de 12 a 22, ofreciendo un despliegue de propuestas culturales en diferentes espacios.

Este año, en materia de Ciencia y Tecnología se realizarán tres propuestas con juegos y actividades interactivas sobre ciencia, astronomía, exploración espacial y. Para los más chicos habrá un espacio con actividades lúdicas y artísticas para la primera infancia, y en el Planetario las experiencias inmersivas "Dinosaurios 360°" y "Universo 360°" invitarán a viajar al pasado y explorar el cosmos desde nuestro sistema solar hasta las galaxias más lejanas.

En paralelo funcionará el Espacio Punto Calma, un lugar distendido para disfrutar de otro ritmo, con menos estímulos y más tranquilidad. Allí se ofrecerán juegos sensoriales, actividades de comunicación y lenguaje, propuestas lúdicas y artísticas y mobiliario adaptable y seguro.

Además, estará presente -al igual que el año pasado- el reconocido de Espacio Streaming, un estudio en vivo que transmitirá todo lo que ocurra en la feria con la participación de radios universitarias de Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús, Radio Provincia y el programa Aula Abierta de la Secretaría de Educación.

La apertura oficial será el martes 30, a las 12, en el Auditorio Rodolfo Walsh, con un acto en el que el intendente Mariano Cascallares dará inicio formal a la novena edición de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.

El miércoles 1, a las 18, Ian Moche presentará su charla "Autismo para concientizar y visibilizar esta neurodivergencia para hacer una sociedad más amigable" también en el Walsh.

El jueves 2 llegará con figuras centrales del periodismo: a las 20, Marcelo Longobardi ofrecerá la charla "Los medios en la era de la ira: Los sesgos, Milei y Trump"; y a las 21.15 se presentará Víctor Hugo Morales, ambos en el Walsh. Además, a las 18, Martín Kohan dirá presente con "Desde la Boca" en el Amelia Lapeyrière, completando una jornada intensa con análisis y literatura.

El viernes 3, a las 17.30, Washington Uranga, Verónica Giménez Beliveau y Alberto Sileoni presentarán "El maestro: El humanismo del Papa Francisco". A las 19.30, Gustavo Sylvestre presentará "Recuperar a Francisco; lo que nos dejó el Papa argentino", mientras que la jornada cerrará con Darío Sztajnszrajber exponiendo sobre "La amistad: Pensar al otro".

El sábado 4, a las 15.15, subirá a escena el espectáculo infantil "Los Rockan"; luego, a las 17, Julia Mengolini presentará "Las caras del monstruo"; y, a las 18, Cecilia Ce hará lo propio con su libro "Deseo". A las 20, Tute dará a conocer su libro "Ensayo para mi muerte", mientras que, a las 21, llega "La venganza será terrible" de Alejandro Dolina junto a Patricio Barton, Gillespi y El Trío sin Nombre.

El domingo 5, a las 17, REP y Juan Sasturain darán una charla sobre El Eternauta. A las 19 en el Walsh, Mauro Szeta hablará de su trabajo "Nahir: La historia desconocida". A las 19.45, Tamara Tenembaum presentará "Un millón de cuartos propios" y finalmente, a las 21, como broche de oro actuará Pedro Aznar y su banda. El programa completo de actividades puede consultarse en https://www.educacion.brown.gob.ar/agendafilab.