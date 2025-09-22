Tres barrios de Lomas más cerca de olvidarse de las inundaciones

Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y forman parte de una política sostenida para brindar soluciones estructurales en los barrios que históricamente presentaron problemas de acumulación de agua.

Una de las intervenciones más importantes se lleva adelante en el barrio de Santa Marta, en la zona de la Plaza Mariano Moreno. Allí se está ejecutando la instalación de 367 metros de conductos pluviales, 400 metros de cañerías, 9 bocas de inspección y 4 sumideros, junto con 1.100 metros cuadrados de nuevo hormigón.

En paralelo, en Albertina se está desarrollando una intervención hídrica integral en más de 20 cuadras, con tareas de zanjeo, nivelación, instalación de cañerías, construcción de nuevos enlaces y sumideros, y la reconstrucción de puentes vecinales. Estas acciones ya se concretaron en calles como Guaminí, Guernica y Bidazoa, y continuarán de forma progresiva en otras zonas del barrio.

Por otro lado, en Santa Catalina se ejecutó una obra sobre las calles Giachino y Olimpo, con la construcción de 30 metros de nuevos enlaces pluviales, instalación de tres cámaras, reacondicionamiento de otras dos, un nuevo cruce de calle y la colocación de losas de hormigón en veredas.

Desde la comuna destacaron que "estas acciones forman parte del compromiso del gobierno para seguir fortaleciendo la infraestructura barrial y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".