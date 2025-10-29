Logran acuerdo con importante empresa china para invertir en San Vicente

El intendente Nicolás Mantegazza firmó un convenio con la firma XCMG Group, una de las diez principales empresas de fabricación del mundo. El acuerdo fue rubricado durante un encuentro con Yang Dongsheng, presidente de la firma asiática, donde se confirmó la instalación de la compañía en San Vicente, marcando un hito en la promoción de la producción, la tecnología y el empleo local.

"Acabamos de firmar un convenio muy importante para San Vicente para la formación y capacitación en lo que tiene que ver con el ensamble y la industria automotriz, con el que también reafirmamos nuestro compromiso con un modelo de crecimiento sostenible, basado en la innovación, la producción nacional y la integración con el mundo", expresó el intendente luego de la reunión.

El acuerdo es resultado de la agenda de cooperación internacional que el jefe comunal desarrolló durante una gira oficial por China, donde avanzó en las primeras gestiones que hoy se concretan con la firma de este convenio estratégico, con el propósito de atraer inversiones, promover el intercambio tecnológico y abrir nuevos mercados para la producción local.

El Grupo CEDA (Cooperativas para una Estrategia de Desarrollo Argentino) es una organización que promueve proyectos productivos, industriales y tecnológicos en articulación con el sector público y privado, fomentando la inversión y el desarrollo local. A través de su participación en este acuerdo, el grupo aportará su experiencia en planificación y gestión.

Por su parte, XCMG Group, con sede en la ciudad china de Xuzhou, cuenta con más de 80 años de trayectoria en la fabricación de maquinaria pesada, equipos de construcción e innovación tecnológica, con presencia en más de 190 países. Su llegada a San Vicente representa una oportunidad histórica para la transferencia de conocimiento, tecnología y generación de empleo calificado en la región.

A partir de esta alianza, se avanzará en la creación del Parque Industrial, PyME, Mutual y Cooperativa de San Vicente, orientado al fortalecimiento de la industria electromotriz, la capacitación técnica y la generación de empleo local.