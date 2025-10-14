Los Andes busca director deportivo y negocia la continuidad de Leonardo Lemos

Si bien la intención de ambas partes es prolongar el contrato del director técnico, el objetivo más inmediato del club es la elección del reemplazante de Claudio Balsano, ya que la figura del director deportivo es una exigencia impuesta por la AFA a todas las instituciones. Por esta razón, una vez resuelto ese tema, y ya con el nuevo director deportivo en funciones, Los Andes y Lemos avanzarán en la negociación y en la definición de los nuevos objetivos para sellar un acuerdo para la temporada 2026.

Por otra parte, el plantel profesional del Milrayitas fue licenciado luego de la derrota ante All Boys por la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional. Los jugadores recién volverán a los entrenamientos una vez que quede confirmada la continuidad de Leonardo Lemos, con el enfoque puesto en la preparación para la temporada 2026.