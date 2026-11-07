El intendente de Lomas de Zamora presentó un formato audiovisual para dar cuenta de su gestión

“Desde la Oficina” ya tiene disponible su segunda edición, en la que Otermín abordó temas como el Perfil Unico Digital del Gobierno de la Comunidad para acceder a trámites y gestión de turnos y servicios; el programa Descubrir Lomas que reivindica la historia local; el funcionamiento de los 14 Centros de Gestión del Municipio para descentralizar la atención; el programa solidario Compartir Lomas; la creación de la Agencia de Cuencas Lomas para mitigar el impacto del cambio climático y mantener en buen estado los cauces hídricos; Lomas Recicla en Comunidad para impulsar la reutilización de materiales y la economía circular, Gobierno de la Comunidad IA en alianza con Google Maps para ver en tiempo real el estado del tránsito y/o cortes de calles; los servicios del Hospital de Animales; y todo sobre la Agenda de la Comunidad para participar de las actividades.