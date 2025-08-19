Más de 240 vecinos de Brown completaron su capacitación en oficios

El intendente Mariano Cascallares encabezó la jornada que reunió a alumnos, docentes y familiares de los flamantes egresados. Participaron también de la jornada el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, y la directora general de Empleo, Micaela Ortíz.

Fue una jornada de reconocimiento a quienes se capacitaron en un total de 30 cursos de nivel inicial y avanzado y uno correspondiente al CFP N°402. Todos talleres de oficios que promueven el ingreso a un mundo laboral más competitivo.

En la oportunidad, Cascallares -que felicitó a los egresados por haberse formado en las diferentes propuestas- señaló: "Hoy seguramente es un día muy especial para todos ustedes, que son los protagonistas, y para nosotros es muy importante ser parte de este encuentro y sentirnos cerca de toda la familia browniana".

En tanto renovó el compromiso del Estado Municipal de seguir trabajando para el fortalecimiento de las políticas públicas que son beneficiosas para la comunidad. En ese marco, expresó: "Cuando se discute respecto del Estado, y algunos dicen que hay que destruirlo, el Estado es esto: los docentes, el centro de formación, el equipo que lleva adelante estos procesos formativos; eso es el Estado y es el que nosotros defendemos para avanzar con las políticas que son de beneficio para los más de 550 mil vecinos de Almirante Brown".

Cabe señalar que se dictaron los siguientes cursos: Moldería y confección inicial y avanzado; Serigrafia y estampado múltiple; Electricidad domiciliaria básica; Electricidad domiciliaria básica e industrial; Confección textil indumentaria inicial; Patronista y confeccionista de ropa de bebé; Carpintería inicial y avanzada; Introducción a la fabricación de muebles; Herrería inicial; Herrería inicial y avanzada; Huerta urbana agroecológica e Introducción a jardinería y paisajismo.

Vale destacar que además del aprendizaje técnico los cursos promovieron el trabajo colaborativo pensado para el bienestar de la comunidad ya que, por ejemplo, alumnos de herrería construyeron la estructura del invernadero que será utilizado por el curso de huerta, y alumnas del taller de confección textil confeccionaron repasadores que se utilizan en la Panificadora Municipal.

También fueron parte de la actividad la coordinadora general de Formación Profesional, Edurne Lentini, y la coordinadora del Centro de Formación para el trabajo, Sabrina Soricaro.