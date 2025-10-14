Matías Sproat expresó el "malestar" de Brown de Adrogué por la racha sin victorias

Uno de los futbolistas que enfrentó a los medios luego del 1 a 1 en Muñiz fue el volante Matías Sproat, quien en diálogo con Cadena Tricolor manifestó su "malestar" por el resultado final. "Molesto porque habíamos arrancado bien y después no pudimos mantenerlo. Se nos fue escapando, nos hicieron muy rápido el empate en el segundo tiempo y no le pudimos encontrar la vuelta", sostuvo.

El oriundo de La Plata expresó su enojo "porque sabíamos que dependía de nosotros mismos, qué clase de partido teníamos que jugar". Anunció que la situación amerita una autocrítica interna: "Tendremos una charla para saber qué es lo que queremos para lo que viene y sacar esto adelante lo más rápido posible". En esa línea, agregó que el equipo era consciente de que debía atacar: "Sabíamos que teníamos que atacar, que era un equipo que venía muy golpeado, lo pudimos hacer los primeros 10 o 15 minutos del primer tiempo. Si lo manteníamos nos podríamos haber llevado algo más, pero no lo pudimos hacer", explicó el mediocampista.

Quedan cuatro fechas para el cierre del Torneo Clausura y la clasificación se ha complicado. El equipo de Fabián Lisa ya no depende de sí mismo y necesita que otros rivales cedan puntos para poder acceder al Torneo Reducido. El experimentado volante tiene esto presente: "Lo más importante es que Brown vuelva a ganar, que el equipo vuelva a agarrar confianza, que no lo estamos encontrando".

Brown de Adrogué suma 21 puntos en el Clausura, ubicándose a 10 unidades del nuevo líder, Deportivo Armenio. En la Tabla Anual, tiene 49 puntos, lo que lo sitúa a cuatro de Villa San Carlos, el último equipo que, hasta el momento, está entrando al Reducido. El próximo sábado, desde las 15, el "Tricolor" recibirá a Flandria en el estadio Lorenzo Arandilla. "Vamos a jugar con un rival directo, el torneo se está haciendo muy duro para todos, lo único que nos queda ahora es ganar en Adrogué para seguir pensando en el Reducido", se esperanzó Sproat de cara al duelo con el "Canario".