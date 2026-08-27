Y subrayó: “Hay algunos políticos que nos encargamos de buscar la forma de sancionar leyes, de buscar prevenir y cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Hay estadísticas que hablan de esto y la verdad no quiero cansar ni abordar solamente este argumento con los números, pero según UNICEF, el 61 por ciento de los niños, niñas, adolescentes de América Latina ya han manifestado que sufrieron algún tipo de violencia a partir del uso de las pantallas, no solamente de las redes sociales, sino los grupos de WhatsApp”.

“Entonces, ¿qué hace la política en estos casos y ante esta situación? Buscamos proteger a nuestras infancias. Pero hay también quienes le dan la espalda a un tema como este y como nos ha sucedido en la Comisión de Educación, que no representan por supuesto la política, son la antipolítica, son los que realmente no creen que la política sea una herramienta de transformación de la realidad para poder cuidar y proteger, para poder garantizar desde el Estado el cuidado”, dijo.

En este marco, Mayra Mendoza reveló que “en la Comisión de Educación los integrantes del bloque de La Libertad Avanza han votado en contra, han rechazado el dictamen para poder sancionar la Ley Ema. Y es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas que es la violencia digital. Pero a pesar de eso, logramos construir una mayoría con diputadas de todos los bloques que integran esta Cámara para poder lograr esta media sanción. Creo que esto tiene que ser una reflexión porque como siempre digo cuando tengo oportunidad de dirigirme en este recinto, la sociedad nos está mirando”.

“Ante tanto sufrimiento y padecimiento que están viviendo los diferentes grupos poblacionales, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, creo que esta es la mejor forma de dar respuesta, construir mayorías y comenzar a buscar un camino de mayor protección y cuidado de las nuevas generaciones sobre todos, pero abordar con mucha seriedad los problemas del presente. Así que vuelvo a agradecer a todos los bloques por haber votado y darle media sanción a la Ley Ema y volver a agradecer a Laura Sánchez, su madre, por transformar el dolor en lucha”, concluyó.

La iniciativa contempla, entre otras cuestiones, la incorporación del inciso "z bis" a la ley 13.688 de Educación Provincial, para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial; la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto fue trabajado conjuntamente con Laura Sánchez, la mamá de Ema, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.