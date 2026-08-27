Titular de ARBA planteó ante industriales una reforma tributaria nacional

En ese marco, propuso vincular el combate contra la evasión con una reducción progresiva de la carga tributaria sobre quienes cumplen. “Uno de los pasos que transicionalmente podemos dar es esto del combate a la evasión puesto al servicio de bajar los impuestos”, afirmó. Y planteó la posibilidad de construir “un consenso o un pacto público-privado” que permita trasladar las mejoras de recaudación obtenidas mediante una reducción de la evasión hacia menores alícuotas para el sector formal de la economía.

Una política tributaria a favor de la producción

Al comienzo del encuentro, Girard repasó la filosofía que guía la gestión de ARBA desde diciembre de 2019, con la asunción de Axel Kicillof como gobernador: facilitar el cumplimiento tributario, reducir costos financieros sobre la producción y el comercio, fortalecer la progresividad y potenciar la fiscalización inteligente orientada a inducir cambios rápidos de comportamiento ante incumplimientos detectados.

Uno de los principales resultados de esa política fue la fuerte reducción de los saldos a favor de Ingresos Brutos. A partir de cambios en los regímenes de retención y percepción, la adecuación de alícuotas y la agilización de los mecanismos de devolución y compensación, la acumulación de saldos a favor se encuentra actualmente en mínimos históricos desde la creación de ARBA. En julio de 2026, el stock se ubicó en torno a un mes del impuesto determinado, muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores. Esta política, además, fue llevada a cabo sin afectar la recaudación provincial.

Girard destacó además la implementación de Riesgo 0, SAF 0, un régimen que profundizó ese camino al actuar antes de que el saldo a favor se acumule. La herramienta recalcula las alícuotas de retención y percepción para contribuyentes con buen comportamiento fiscal y busca adecuar los anticipos al impuesto que efectivamente corresponde pagar. De esa manera, ARBA apunta a evitar la inmovilización innecesaria de capital de trabajo y aportar mayor liquidez y previsibilidad al entramado productivo.

Ante las y los representantes industriales, el director de ARBA señaló que la discusión tributaria debe formar parte de una agenda productiva más amplia. “Los problemas de la industria no se acaban, no se agotan, en Ingresos Brutos o el Impuesto al Cheque”, sostuvo, y destacó el papel de la industria, la inversión en investigación y desarrollo y la construcción de un sistema nacional de innovación, ciencia y tecnología, como pilares para transformar el crecimiento económico en desarrollo nacional.

Girard ratificó, por último, la disposición de ARBA a mantener una agenda de trabajo permanente con el sector privado para analizar propuestas, mejorar procedimientos y reducir distorsiones. “A todo lo que sean propuestas y mejoras, nosotros vamos a estar abiertos”, aseguró.