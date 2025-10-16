El exvolante, uno de los grandes ídolos del Cervecero en las últimas décadas, tendrá una tarea central: convertirse en el nexo entre el fútbol profesional y las divisiones juveniles. Su misión será potenciar el desarrollo interno, fomentar la aparición de jóvenes talentos y construir una estructura deportiva coherente, que combine formación, proyección y competitividad.

Caneo también trabajará junto al cuerpo técnico y la dirigencia en la planificación de los planteles, buscando equilibrio entre experiencia y juventud. La idea es consolidar un modelo de club que no dependa únicamente de los resultados inmediatos, sino que proyecte una base sólida para el futuro cercano.

La noticia generó entusiasmo entre los hinchas, que ven en su vuelta una señal de esperanza. No es un nombre más: con más de 200 partidos y 39 goles, Caneo marcó una era en Quilmes con su talento, su liderazgo y su amor por la camiseta.

Ahora, desde otro rol, intentará trasladar esa pasión a la gestión, con la mirada puesta en el crecimiento institucional y deportivo. "El objetivo es que Quilmes tenga una identidad propia y un camino que respete su historia", expresó en su presentación. Una frase que resume el espíritu de este nuevo comienzo en el club de sus amores.