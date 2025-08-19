Minnicelli, el héroe de un Brown que sueña con más

"La verdad que muy contento, sumamos de a tres en un partido muy duro, ellos vienen mal en la tabla, pero lo pudimos resolver. Gracias a Dios se me dio el gol, contento con eso también, fui convencido a buscarlos", reconoció Minnicelli en diálogo con Cadena Tricolor, destacando el valor de su aporte en un momento clave del campeonato.

Su primer gol llegó con un cabezazo certero frente a Javier Bustillos y el segundo, tras un primer intento fallido, con un derechazo al ángulo izquierdo que dejó sin reacción al arquero rival. "Fui decidido a las dos jugadas, sabía que podía tener la chance y la aproveché", confió el jugador, que a sus 25 años atraviesa un presente especial en el Tricolor.

Dock Sud intentó reaccionar en el complemento, pero sobre el final apareció Jonathan Cañete para liquidar el pleito con el tercer tanto de Brown, que de esta manera se quedó con un triunfo clave en condición de visitante. El resultado dejó a los de Adrogué a cinco unidades del líder, Ferro Carril Midland, ya consagrado en el Torneo Apertura.

Minnicelli, surgido en Huracán y con paso previo por Comunicaciones, se ha convertido en una pieza polifuncional para Lisa. Su capacidad de adaptarse al mediocampo le permitió ser protagonista en una tarde donde Brown necesitaba gol y él se lo dio. "Prepararlo en la semana lo mejor posible para volver a sumar de a tres", anticipó el futbolista pensando en lo que viene.

El próximo sábado, desde las 15, Brown recibirá en el estadio Lorenzo Arandilla a Deportivo Merlo. El Charro, ahora conducido por Mauro Pajón tras las salidas de Víctor Marchesi y Omar Píccoli, intentará complicar al Tricolor en su casa, aunque el envión del triunfo en Dock Sud fortalece a un plantel que quiere meterse de lleno en la pelea.

En la Tabla Anual, clasificatoria para el Torneo Reducido, Brown iguala la línea de Excursionistas con 42 puntos, aunque el Villero se mantiene dentro del cupo por diferencia de goles. Para los dirigidos por Lisa, cada encuentro será determinante en lo que resta de la temporada y la actuación de Minnicelli aparece como un símbolo de la entrega y la convicción de un equipo que busca seguir creciendo.