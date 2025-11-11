Movilización de estatales en reclamo de mejoras en salud, educación y por el boleto gratuito

La jornada se inició en las oficinas del IOMA, para presentar sendas notas con el fin de exigir se garantice la prestación de todos los servicios a los afiliados. La delegación fue recibida por la policía impidiendo el ingreso, aunque finalmente, fueron recibidos por un funcionario. "No podemos permitir que vulneren diariamente nuestros derechos cuando no podemos acceder a una obra social integral. IOMA es de lxs trabajadores", expresaron desde ATE Sur (Asociación de Trabajadores del Estado Regional Sur).

Con pancartas y bombos se trasladaron por la Avenida Hipólito Yrigoyen hasta la sede del Consejo Escolar, donde fueron recibidos por la consejera Margarita Ramírez. Allí, plantearon que la grave situación socio-económica repercute en estudiantes y familias generando una baja asistencia a clases, particularmente en Villa Fiorito, el barrio de Diego Maradona, donde ven que muchos tienen que salir a trabajar, deben quedarse a cuidar a sus hermanos o sufren diversas situaciones de conflicto en el seno familiar.

En ese sentido, alertaron que varias son las escuelas que comenzaron a cerrar cursos, como la Secundaria 11 (4 secciones este año y 2 más el próximo), la Secundaria 21 (1 sección), la 12 (2 secciones), la 7 (1 curso), la 2 (4 secciones) y la Técnica N° 8 (2 secciones por año). "Esto provoca la degradación de la educación pública, genera la reubicación de titulares y el cese de provisionales en todo el distrito, es decir, los cierres de cursos resultarían en 160 puestos de trabajo perdidos entre docentes y auxiliares", advirtieron.

"Debemos organizarnos y luchar en defensa de la escuela pública, por el derecho de las/os estudiantes y de las/os trabajadores de la educación. ¡No al cierre de cursos en Lomas", concluye la nota entregada a la consejera.

Finalmente, se dirigieron a la sede comunal, donde fueron atendidos por los secretarios de Gobierno y de Educación, Matías Gasparrini y Darío Spampinato respectivamente, para solicitarles que los estatales puedan acceder al boleto gratuito. Los funcionarios se comprometieron a gestionar las reuniones pertinentes para la semana próxima a fin de dar tratamiento a esta solicitud.