Nominan a los Premios Gardel a la Música 2024 a un docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes

Se trata de Martín Liut, que competirá con su material Semillas de milonga - Libro 1 y 2 en la categoría “Mejor álbum Instrumental-Fusión-World Music”, cuya terna también integran Horacio Chango Spasiuk y Manu Sija.

El jurado del premio organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas está integrado por músicos, periodistas, productores de espectáculos, ingenieros de sonido y diversas personalidades vinculadas a la música.

Al respecto, Luit indicó que “la nominación me tomó por sorpresa, la verdad que no me lo esperaba. Encima en la terna está el Chango Spasiuk que es un músico con una historia enorme. A su vez, es un halago enorme porque se reconoce algo que se fue macerando con mucha tranquilidad y con mucha honestidad intelectual efectiva”.

“Otra cosa que me pasó y no tenía experiencia es la buena onda que se genera entre un montón de gente que me felicitó y que funciona como un impulso para que sigan circulando los álbumes”, expresó.

Semillas de milonga son una serie de 24 piezas cortas para piano que fueron compuestas durante la pandemia. Si bien empezó como un juego en el piano de su casa cuando tenía un rato libre entre las clases que daba a través de videollamada, la cuestión fue tomando seriedad a la salida del aislamiento. Así, el proceso terminó con la grabación de las piezas en 2023 gracias a un subsidio del Fondo Nacional de las Artes y fue editado por el sello Acqua Records.

En tanto, indicó que “era un juego interno para pasar el tiempo. Sin embargo, cuando les mostré el borrador a mi familia y a mis amigos músicos, me impulsaron a seguir adelante con la idea. Cuando salimos del encierro más fuerte fui a la Universidad a tocar en el piano que tenemos en el auditorio y funcionaban bien las Semillas. Después empecé a tocarlas en conciertos compartidos y se fue armando algo muy lindo porque a la gente le gustaba lo que hacía. Fue así que terminé grabándolo y Diego Zapico me propuso editarlo”.

En declaraciones en la Agencia de Noticias Científicas de Quilmes, declaró: “La música académica contemporánea y la popular estuvo muy separada durante el siglo XX. Sin embargo, no era mi historia y pude asumir esa idea de ir y venir. Me di cuenta que tenía que mostrar el otro lado, que son músicas populares con elementos de la música académica, pero es música popular al fin y al cabo”.