Quilmes busca a Matías Romero

La noticia que sorprendió fue la situación de Oscar Belinetz, quien ya se convirtió oficialmente en el primer refuerzo de Almagro de cara a la próxima temporada. El delantero había rescindido su vínculo con el Cervecero a mediados de agosto, pero el pase se concretó recientemente. Belinetz disputó 25 partidos con la camiseta del Decano, donde logró marcar 2 goles y dio una asistencia. Ahora, el exjugador cervecero buscará continuidad en el Tricolor.

Mientras tanto, el elenco de la región apunta sus cañones a un delantero de peso: Matías Romero. El jugador, nacido en 1994, acaba de rescindir su contrato con Chaco For Ever y se encuentra en libertad de acción. Romero tuvo un rendimiento excepcional en el último campeonato, donde anotó 11 goles, un número que lo convierte en un objetivo prioritario. El nombre está en la carpeta del entrenador Alfredo Grelak y del secretario técnico Miguel Caneo, quienes ya habían mostrado interés en otros jugadores del interior.

De hecho, la búsqueda de Romero se suma a otros nombres que ya están avanzados en las negociaciones para sumarse al Cervecero. Entre ellos, se destaca la situación de Ignacio Antonio, volante que no sigue en Gimnasia de Mendoza, y Santiago Camacho, un mediocampista ofensivo de Gimnasia de Jujuy que pertenece a Estudiantes de Caseros y que ya confirmó tener una propuesta "firme" de Quilmes.

Además, en la defensa también hay avances. Maximiliano Romero, defensor de Chaco For Ever (mismo club que Matías), también recibió un ofrecimiento y las charlas están muy avanzadas. El defensor puede jugar de central o lateral derecho. Por último, la dirigencia hará un intento para reforzar la ofensiva con Agustín Lavezzi, el goleador de Tristán Suárez.