Claypole recibirá a Deportivo Español por la final de ida del Reducido

El Tambero y el Rojo se enfrentarán este domingo a las 17 en busca del último cupo disponible para la próxima Copa Argentina.
Ya se definieron todos los detalles para el primer capítulo de la final del Reducido que otorgará una plaza en la Copa Argentina 2026. Claypole y Deportivo Español buscarán tomar la delantera en esta serie decisiva, que determinará qué equipo obtiene el cuarto boleto de la Primera C para el certamen federal del próximo año. El encuentro de ida entre el Tambero y el Gallego se jugará este domingo a las 17 en el Estadio Rodolfo Vicente Capocasa. La terna arbitral estará encabezada por Gabriel Flores como juez principal, secundado por los asistentes Lucas Monsalvo y Felipe Onufrik, con Manuel Girett como cuarto árbitro.
Para llegar a esta instancia, Claypole eliminó previamente a Central Ballester (6 a 2 global), a Cañuelas (3 a 2 global) y a Centro Español (4 a 2 global). Por su parte, el Rojo dejó en el camino a Leandro N. Alem (3 a 2 global) y a Mercedes (2 a 1 global), luego de ser apartado en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso ante Ituzaingó.
Un dato a considerar es que los equipos del Bajo Flores y Claypole se vieron las caras en la etapa regular del actual campeonato, y en ambas oportunidades el resultado fue empate 0 a 0. Por ello, en este compromiso decisivo, ambos conjuntos intentarán romper esa tendencia e inclinar la balanza a su favor.
