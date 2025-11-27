Claypole recibirá a Deportivo Español por la final de ida del Reducido

Para llegar a esta instancia, Claypole eliminó previamente a Central Ballester (6 a 2 global), a Cañuelas (3 a 2 global) y a Centro Español (4 a 2 global). Por su parte, el Rojo dejó en el camino a Leandro N. Alem (3 a 2 global) y a Mercedes (2 a 1 global), luego de ser apartado en las semifinales del Reducido por el segundo ascenso ante Ituzaingó.

Un dato a considerar es que los equipos del Bajo Flores y Claypole se vieron las caras en la etapa regular del actual campeonato, y en ambas oportunidades el resultado fue empate 0 a 0. Por ello, en este compromiso decisivo, ambos conjuntos intentarán romper esa tendencia e inclinar la balanza a su favor.