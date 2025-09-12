Operativo de AySA afectará la provisión de agua en el Sur del Gran Buenos Aires

Según informó la empresa estatal los inconvenientes podrán registrarse desde la madrugada del domingo y hasta las últimas horas de la tarde en algunas localidades de los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza, Esteban Echeverría, Lanús, y en algunos barrios del centro y sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aseguran que el servicio se normalizará progresivamente.

Se detendrá por completo el funcionamiento de la Planta como también de las estaciones elevadoras que dependen de ella. Es importante mencionar que, paralelamente al trabajo de limpieza de la torre toma, se aprovechará la parada de planta para realizar diversas tareas de mejora y mantenimiento, como el traspaso de cables que alimentan las subestaciones transformadoras, lo que resulta un aumento en los niveles de seguridad de operación y de personal.

El operativo tiene como fin garantizar la calidad del servicio de agua potable desde el primer punto de captación. La limpieza de las rejas de la torre toma permite mejorar la capacidad del caudal de agua elevada, generando así una importante disminución en la energía que se consume y un servicio más eficiente para los usuarios.

Al respecto, el jefe de la Planta General Belgrano, Sebastián Bassedas, explicó: "A medida que se produce el taponamiento de las rejas de la torre toma, se genera un aumento en la pérdida de carga; lo que ocasiona que la cámara de aspiración de las bombas de agua cruda baje su nivel y disminuya el caudal de elevación. Esto trae asociado un aumento del consumo de energía y esfuerzo de los equipos de bombeo para poder llegar a los caudales requeridos según la demanda."

La torre toma de la Planta General Belgrano tiene una estructura de base hexagonal, se ubica a 2.400 metros de la costa y está provista de una serie de rejas. Su función es captar el agua del Río de la Plata evitando que ingresen grandes sólidos y sedimentos que puedan obstruir el proceso de potabilización. A través de la torre, la planta recibe 1.860.000 metros cúbicos por día de agua cruda, que viaja a través de un conducto de hormigón para su potabilización y posterior distribución.

Al ser el punto inicial del proceso, es importante realizar estas tareas preventivas para garantizar que el ingreso del agua sea fluido. Este operativo es llevado adelante por un equipo de buceo especializado que se acerca en embarcaciones para realizar tareas de limpieza de forma manual y evaluar el estado estructural de la torre.

"Los operativos de limpieza, generalmente, se llevan a cabo los días domingo, que son los días de menor demanda, ya que hay parar la producción durante las horas que dure el procedimiento. De esta manera los equipos técnicos pueden descender y trabajar en el agua para realizar la correcta limpieza de las rejas", agregó Alejandro Barrio, director de Ingeniería.

Ante cualquier duda, AySA recuerda a los usuarios que tienen a disposición el canal de atención autogestionada en 11-5984-5794. Además, pueden contactarse a través de las redes sociales oficiales o llamando al 0800-321-2482, disponible las 24 horas.