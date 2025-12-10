Peralta, la cara nueva de San Telmo

Peralta, que llega para reforzar el mediocampo, firmó su contrato con la institución de la Isla Maciel hasta el 31 de diciembre de 2026. El jugador ya venía entrenando con el plantel, ya que se encontraba a prueba, y su buen rendimiento en los amistosos fue clave.

El futbolista logró convencer al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Perugini y Ricardo Vendakis (ex-DT de la Reserva de Quilmes, que se sumó hace poco al club) de que tiene el potencial necesario para el desafío de la Primera Nacional. Anteriormente, Peralta sumó experiencia internacional con un paso por Sud América, un equipo del ascenso uruguayo.

De esta manera, el Candombero ya cuenta con cinco refuerzos confirmados para el próximo torneo. Los otros nombres que habían llegado para sumarse al proyecto son: el delantero Martín Batallini, el volante ofensivo Román Gamarra, el arquero Gabriel Ratalín y el lateral derecho Martín González.

A pesar de que se movió con velocidad y buscó sumar caras nuevas antes del receso festivo, la intención será conseguir algún refuerzo más para completar el plantel, por lo que todavía habrá ruido entre las incorporaciones. San Telmo acelera la conformación de un equipo competitivo que buscará ser protagonista en la categoría, sumando juventud y experiencia.