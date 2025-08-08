Preparan un gran festejo para el Día del Niño en Almirante Brown

Con entrada libre y gratuita, las familias podrán disfrutar de propuestas educativas y recreativas, espectáculos, juegos y espacios temáticos que girarán en torno a los derechos de los infantes.
El Municipio de Almirante Brown realizará un gran festejo del Día del Niño este sábado en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, con propuestas culturales, juegos y actividades gratuitas para toda la familia.
Bajo el lema "Festival de los Derechos", de 13 a 17, habrá diversos espacios temáticos que girarán en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el espacio situado en la avenida Juan B. Justo al 1000. La entrada es libre y habrá estacionamiento gratuito.
La jornada comenzará con una colorida recepción de arte circense con malabaristas, zanquistas y personajes itinerantes y luego durante todo el día habrá distintas propuestas al aire libre, como un mural participativo, juegos libres, inflables, metegoles, juegos gigantes de madera, una mesa de brillos y talleres como el de huerta agroecológica.
También se dispondrán carpas temáticas para visibilizar derechos fundamentales como el acceso a una alimentación saludable, vivienda digna, educación, cultura, juego, salud, seguridad, inclusión y un ambiente sano. Cada espacio estará a cargo de áreas municipales específicas o consejos locales, con actividades pensadas para distintas edades.
"Invitamos a todas las familias a acercarse a nuestra Granja Educativa Municipal para disfrutar de una jornada pensada con mucho cariño, con propuestas recreativas y educativas que revalorizan los derechos de nuestras infancias en comunidad", expresó el intendente Mariano Cascallares.
