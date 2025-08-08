Preparan un gran festejo para el Día del Niño en Almirante Brown

Bajo el lema "Festival de los Derechos", de 13 a 17, habrá diversos espacios temáticos que girarán en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el espacio situado en la avenida Juan B. Justo al 1000. La entrada es libre y habrá estacionamiento gratuito.

La jornada comenzará con una colorida recepción de arte circense con malabaristas, zanquistas y personajes itinerantes y luego durante todo el día habrá distintas propuestas al aire libre, como un mural participativo, juegos libres, inflables, metegoles, juegos gigantes de madera, una mesa de brillos y talleres como el de huerta agroecológica.

También se dispondrán carpas temáticas para visibilizar derechos fundamentales como el acceso a una alimentación saludable, vivienda digna, educación, cultura, juego, salud, seguridad, inclusión y un ambiente sano. Cada espacio estará a cargo de áreas municipales específicas o consejos locales, con actividades pensadas para distintas edades.

"Invitamos a todas las familias a acercarse a nuestra Granja Educativa Municipal para disfrutar de una jornada pensada con mucho cariño, con propuestas recreativas y educativas que revalorizan los derechos de nuestras infancias en comunidad", expresó el intendente Mariano Cascallares.