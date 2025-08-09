Lanús ganó, estiró su racha positiva y ahora piensa en la Sudamericana

El Granate venció a su rival a partir de un juego colectivo sólido, simple en el manejo del balón y una presión constante, especialmente en el mediocampo. Así evitó que el elenco cordobés tuviera alternativas en ataque para lastimar, y a tal magnitud funcionó el sistema que no se resintió el fondo pese a la ausencia de Ronaldo Dejesús, que estará lo que resta del año fuera de las canchas por una fractura de cráneo en el partido pasado contra Huracán por la Copa Argentina.

Los conducidos por Mauricio Pellegrino, ante ese panorama, buscaron con una delantera movediza intentar romper el cero. Y al promediar la etapa inicial tuvo una chance inmejorable con el reciente refuerzo, que no pudo definir bien ante la salida del arquero. Sin embargo, en la última maniobra del segmento llegó la diferencia. Fue con una idéntica dinámica, con un lanzamiento desde la banda derecha que encontró solo al artillero, que esta vez no falló y gritó su tercer gol desde que arribó a la institución de la zona sur del conurbano bonaerense.

En el complemento, si bien la T buscó opciones con varios cambios desde el banco de suplentes, no surtieron efecto. Hubo intentos esporádicos, algún remate desde lejos y varios centros que contuvo sin inconvenientes el arquero Nahuel Losada.

El anfitrión, por su parte, se abroqueló con sus líneas, manejó los hilos del trámites sin mayores sobresaltos y hasta tuvo oportunidad para aumentar la cuenta, pero el palo se lo negó y terminó conformándose con el 1 a 0 que bastó para ganar y acomodarse en la tabla de posiciones.

Ahora el foco estará puesto en la Sudamericana, y el choque del jueves tendrá acción en la provincia norteña, con la expectativa de sellar un resultado positivo que encamine la serie para la revancha en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.

El Grana, por lo pronto, espera recuperar varios lesionados para que estén a disposición para el compromiso copero, entre ello Ramiro Carrera y Walter Bou, a sabiendas que otra pieza clave como Marcelino Moreno todavía no podrá estar en cancha.