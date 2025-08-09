Cuatro fechas para Machado y duras sanciones tras el Quilmes–Atlanta

La resolución incluyó castigos fuertes para futbolistas de ambos equipos, con especial impacto en el mediocampista colombiano de Quilmes, Camilo Machado, quien recibió cuatro fechas de suspensión por "conducta violenta" (artículo 13.1.i del Reglamento de Transgresiones y Penas), que sanciona agresiones físicas sin disputa del balón.

La sanción a Machado se originó en un incidente posterior al final del encuentro, cuando un tumulto entre jugadores derivó en su expulsión según el informe arbitral. De este modo, el volante se perderá los duelos ante Racing de Córdoba, Los Andes, Alvarado y San Miguel.

Por el lado de Atlanta, también hubo bajas importantes. El defensor Tomás Alejandro Rojas fue suspendido con cuatro partidos por "conducta violenta" (artículo 13.1.i), mientras que Caín Jair Fara recibió tres fechas por "juego brusco grave" (artículo 13.1.h), infracción que castiga acciones que pongan en riesgo la integridad física de un rival.

En el caso del equipo de Villa Crespo, ambas expulsiones se produjeron durante el desarrollo del encuentro. Rojas se perderá los compromisos ante San Miguel, Almagro, Ferro y Patronato, mientras que Fara cumplirá su sanción en los tres primeros de esos choques.

El triunfo de Quilmes, clave para sus aspiraciones en el torneo, quedó así empañado por un final cargado de tensión, que se trasladó a las planillas del Tribunal y derivó en sanciones que condicionarán a ambos planteles en la recta final del campeonato.