Arsenal sumó a Lucas Mihovilcevich y piensa en Ferro

Su llegada se da en reemplazo de Ramiro Cáceres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por alrededor de seis meses, dejando libre un cupo para fichar.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Darío Franco se enfoca en un compromiso decisivo por la lucha por la permanencia: este domingo, desde las 20, recibirá a Ferro en el Viaducto. El árbitro será Juan Cruz Robledo y la transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Arsenal buscará que el debut de su nuevo refuerzo coincida con un triunfo que le permita dar aire en la recta final del campeonato.