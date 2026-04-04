Presentaron el programa Menos Residuos + Más Comunidad en Quilmes

El secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, explicó que "buscamos que todos puedan tener la recolección el mismo día, en el mismo horario, de cualquiera de los materiales que tengamos que retirar".
Con el objetivo de promover un distrito más ordenado y limpio, el Municipio de Quilmes presentó el programa Menos Residuos + Más Comunidad en un acto que encabezó la intendenta interina local, Eva Mieri, en la Casa de las Culturas de Quilmes, en Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 383 esquina Sarmiento.
Mieri sostuvo que "me parecía muy importante que este tipo de encuentros sean multiplicados. No solo por el lanzamiento de este programa, sino también porque tanto miembros de la gestión municipal, como la comunidad organizada tienen que trabajar mancomunadamente para hacer de nuestra ciudad, efectivamente, una ciudad más limpia y ambientalmente responsable"
"Así nos lo pidió nuestra compañera y hoy diputada provincial, Mayra Mendoza, cuando desde el primer día de gestión planificó cómo hacer mejor el sistema de recolección de residuos en Quilmes. Y por eso, tenemos que tener bien en cuenta, a lo largo de los años, dónde estamos y hacia dónde vamos", comentó, acompañada del secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio, y su par de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez.
Por su parte, Gaudio destacó: "Lo que estamos presentando es el programa 'Menos Residuos + Más Comunidad', que unifica todas las políticas de Estado en materia de recolección y de ordenamiento urbano, porque entendemos que cuanto más participación ciudadana hay y mejor funcionen estos resortes, menos basura vamos a tener, tanto en microbasurales como en los depósitos en lugares inadecuados. Lo que buscamos es que en ese sentido simplifiquemos la vida de los quilmeños y que todos puedan tener la recolección el mismo día, en el mismo horario, de cualquiera de los materiales que tengamos que retirar".
Desde la Comuna, señalaron que la iniciativa "tiene como eje central ampliar los servicios existentes de recolección, incorporando nuevas herramientas y favoreciendo la articulación con la comunidad y la participación de los vecinos y vecinas".
"Concretamente, se presenta bajo los siguientes ejes centrales de trabajo: el programa Recolección de Residuos Verdes (orientado a la recolección de los restos de poda); la articulación con el programa de Recolección de Residuos Voluminosos; el fortalecimiento de la recolección diferenciada, promoviendo la separación de origen y reciclado, y el desarrollo y la ampliación de los Ecopuntos, sumando al paseo Aldo Severi (Guido entre Moreno y Lavalle, Quilmes Centro), como un futuro espacio a incorporar", detallaron.
Asimismo, contempla la ampliación de la contenerización en Quilmes, prolongando el radio de acción hasta Brandzen y la incorporación de este servicio al mapa de recolección municipal, lo que facilitará el acceso a la información para todos los vecinos y vecinas.
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