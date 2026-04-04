Presentaron el programa Menos Residuos + Más Comunidad en Quilmes

Desde la Comuna, señalaron que la iniciativa "tiene como eje central ampliar los servicios existentes de recolección, incorporando nuevas herramientas y favoreciendo la articulación con la comunidad y la participación de los vecinos y vecinas".

"Concretamente, se presenta bajo los siguientes ejes centrales de trabajo: el programa Recolección de Residuos Verdes (orientado a la recolección de los restos de poda); la articulación con el programa de Recolección de Residuos Voluminosos; el fortalecimiento de la recolección diferenciada, promoviendo la separación de origen y reciclado, y el desarrollo y la ampliación de los Ecopuntos, sumando al paseo Aldo Severi (Guido entre Moreno y Lavalle, Quilmes Centro), como un futuro espacio a incorporar", detallaron.

Asimismo, contempla la ampliación de la contenerización en Quilmes, prolongando el radio de acción hasta Brandzen y la incorporación de este servicio al mapa de recolección municipal, lo que facilitará el acceso a la información para todos los vecinos y vecinas.