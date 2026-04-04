Tres detenidos por robarle a una mujer con un cuchillo de cocina en Quilmes

Fueron aprehendidos por efectivos de la Comisaría 5ta. de La Cañada en Camino General Belgrano y Catamarca. La justicia dispuso la entrega de un adolescente de 15 años a sus padres y fijó audiencia para el mismo para el martes.
Tres hombres, entre ellos uno menor de edad de 15 años, fueron detenidos por robarle a una mujer bajo la amenaza de clavarle un cuchillo de cocina en plena vía pública en Quilmes Oeste.
Las aprehensiones de los implicados se produjeron a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de tres sujetos. Eso hizo que efectivos de la Policía Bonaerense, precisamente de la Comisaría 5ta. de La Cañada, recibieran el aviso mientras realizaban su habitual recorrida.
Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los tres sujetos, quienes al advertir la presencia policial intentaron escapar. Sin embargo, fueron interceptados y reducidos en la zona de Camino General Belgrano y Catamarca.
Tras atraparlos, los uniformados detectaron que uno de los aprehendidos, de 24 años, tenía en su poder una cuchilla que fue incautada durante el palpado preventivo; también fueron capturados otros dos jóvenes de 18 y 15 años.
A los señalados los trasladaron a la seccional, donde una mujer, que aguardaba a realizar la denuncia, los reconoció a los sospechosos como los autores del robo de sus pertenencias personales.
En ese marco, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 del Departamento Judicial Quilmes dispuso la aprehensión de los dos mayores de edad por el delito de robo calificado por el uso de arma, además de las diligencias de rigor y el traslado a sede judicial. En cuanto al menor, ordenó que sea entregado a sus padres y fijó audiencia para el martes junto a sus responsables legales.
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