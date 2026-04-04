Tres detenidos por robarle a una mujer con un cuchillo de cocina en Quilmes

A los señalados los trasladaron a la seccional, donde una mujer, que aguardaba a realizar la denuncia, los reconoció a los sospechosos como los autores del robo de sus pertenencias personales.

En ese marco, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 del Departamento Judicial Quilmes dispuso la aprehensión de los dos mayores de edad por el delito de robo calificado por el uso de arma, además de las diligencias de rigor y el traslado a sede judicial. En cuanto al menor, ordenó que sea entregado a sus padres y fijó audiencia para el martes junto a sus responsables legales.