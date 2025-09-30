Primer Encuentro de Centros de Formación Laboral de la provincia de Buenos Aires

Durante la actividad, los pasillos del Edificio José Hernández de la UNLa se colmaron de stands de los distintos CPF de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, donde los estudiantes y docentes mostraron sus proyectos, desde oficios tradicionales hasta propuestas tecnológicas, evidenciando la potencialidad de la educación laboral para la inserción en el mercado de trabajo.

Entre los oradores de la jornada estuvieron el ministro de Trabajo, Walter Correa; el diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; el secretario general del SUTEBA y dirigente de la CTA, Roberto Baradel; la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra; y el rector de la UNLa, Daniel Bozzani. También participaron referentes de la CTA Autónoma, como Oscar de Isasi, y autoridades del propio Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL=, encabezadas por Ezequiel Berrueco.

Al respecto, el rector de la UNLa Daniel Bozzani se mostró conmovido por la magnitud de la jornada: "Hacemos muchas exposiciones en la UNLa, pero la de hoy tiene un condimento especial: la comunión entre la universidad pública y la fuerza de los trabajadores. La formación académica y la formación técnico-profesional tienen que ir de la mano en un estado perfecto de comunión". Bozzani recordó los orígenes de la universidad en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada y subrayó que "salir de la especulación financiera y apostar a la fuerza del trabajo es vital para el futuro de la Argentina".

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó el compromiso del equipo de su cartera y la articulación con las tres centrales sindicales: "Tenemos la suerte de que en este marco de unidad estén la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT. Eso demuestra la importancia de este encuentro en un momento difícil para nuestro pueblo trabajador".

En el encuentro, el ministro informó además sobre el proyecto del Instituto de Conciliación Laboral (ICL) impulsado por el gobernador Axel Kicillof para agilizar los juicios laborales en la Provincia: "Hoy tenemos un cuello de botella de 100 mil juicios laborales. Este proyecto busca descomprimir y garantizar que nuestros compañeros y compañeras cobren lo que les corresponde en tiempo y forma".

Asimismo, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, felicitó a docentes y estudiantes de los centros de formación laboral y resaltó la historia de la UNLa: "Me acuerdo cuando esta universidad empezó a pulmón. Aquí funcionaban talleres ferroviarios con más de 5.000 trabajadores, que fueron vaciados por el neoliberalismo"."El peronismo lo volvió a llenar de pibes y pibas con educación. Educación y trabajo son los pilares del país que alguna vez tuvimos y vamos a volver a recuperar", indicó.

El encuentro se realizó en el marco del Mes de la Industria y buscó consolidar la idea de que la formación laboral es una política estratégica para la provincia. El secretario ejecutivo del IPFL, Ezequiel Berrueco, subrayó la importancia de los convenios con la UNLa y otras universidades para vincular educación y empleo.

En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 200 centros de formación laboral dependientes del Ministerio de Trabajo, que ofrecen cursos gratuitos con certificación oficial. Estas instancias de capacitación benefician a cerca de 100 mil estudiantes distribuidos en los 135 municipios bonaerenses. La jornada concluyó con el compromiso de fortalecer la red de centros de formación profesional en toda la provincia, apostando a la capacitación como herramienta de inclusión, movilidad social y defensa de la industria nacional.