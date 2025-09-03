Pucará cumple el sueño de tener su cancha sintética de hockey con riego

La inauguración oficial de la nueva Cancha 1 se realizará el sábado de 10.30 a 13, en su sede de Falucho 766, en la que estarán presentes todos sus planteles, ex jugadoras, socios, referentes de clubes de la región y autoridades municipales.

El festejo comenzará con las palabras de bienvenida del presidente de la comisión directiva, Martín Gastón Alza, para dar paso a un partido inaugural de los planteles superiores. Durante la jornada, también habrá juegos y actividades recreativas, y se tomará una foto grupal desde el cielo. También habrá espacios para compartir con las familias y foodtrucks para disfrutar entre todos.

"Los invitamos a vivir una jornada única y compartir la alegría por este logro que hace mucho tiempo teníamos como club, que construimos y que hoy podemos celebrar juntos", convocaron desde la institución de Burzaco.

Cabe mencionar, que la construcción de la nueva cancha sintética de hockey de agua, de 91,4 metros de largo por 55 de ancho, demandó más de ocho meses de arduo trabajo. Las tareas comenzaron en diciembre pasado, con la retiración de la vieja alfombra de la cancha de arena, y durante el verano se avanzó con el sistema de riego y la capa asfáltica.

Posteriormente, continuaron con el cambio de los alambrados perimetrales, construcción de nuevos bancos de suplentes para finalmente instalar la nueva alfombra.

En la actualidad, más de 500 niños, jóvenes y adultos, que integran los planteles del club, podrán disfrutar de la nueva instalación. Están divididas en cuatro tiras, A, B, C y D. Las integrantes del plantel superior B fueron las que tuvieron el privilegio de estrenar la nueva cancha durante el entrenamiento de esta semana. Bajo el chorro de agua sus caras de felicidad resumen la emoción que se vive en el club por este momento único.

Las canchas de agua, o de hockey sobre césped sintético con riego, ofrecen una serie de beneficios significativos que han revolucionado la forma de jugar este deporte. Su uso es obligatorio en las competencias de alto nivel, como los Juegos Olímpicos o los Mundiales.

Por un lado, el agua reduce la fricción y permite que la bocha se deslice de manera mucho más rápida y constante que en una cancha seca, haciendo que el juego sea más dinámico, rápido y fluido. Además, con la superficie mojada, los jugadores tienen un control mucho más preciso de la bocha. Los pases son más limpios, los dribbles más suaves y las detenciones son más predecibles.

Además, los expertos aseguran que este tipo de superficie brinda una amortiguación superior y reduce el riesgo de raspones y lesiones por abrasión; y, por último, mencionan que estas canchas están diseñadas para soportar un uso intensivo, el riego ayuda a mantener la integridad de las fibras sintéticas a lo largo del tiempo.