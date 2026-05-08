Nueva interrupción por 2 días de servicios de la Línea Belgrano Sur

La situación se repite a diario, y como informó este medio el 24 de abril, se debe a la falta de formaciones, por no contarse con repuestos. Ocurre que de los 81 coches 0 kilómetro que entraron en servicio entre 2015 y 2016 -que como funcionan de a tres se denominan triplas, y fueron fabricados en China- hay días en los que solamente hay 24 en funcionamiento (cuatro triplas dobles), cuando se requieren 48 (ocho triplas dobles) para cumplir con la prestación. A esas unidades se les sumaban trenes remolcados -con locomotoras y coches de pasajeros de distinto tipo- que hay días en que tampoco están en servicio.

Desde Trenes Argentinos se aseguró hace 15 días que "mediante una serie de reparaciones que se están llevando a cabo en el material rodante, que en este momento no se encuentra disponible, se estima que, en las próximas semanas, podrá incrementarse el parque disponible y ello permitirá reducir las afectaciones que se producen en el servicio".

Pero el integrante del consejo directivo de la Unión Ferroviaria Darío Butera advirtió al ser consultado por este medio: "Hay dos problemas. Por un lado, la falta de repuestos esenciales para el funcionamiento de los trenes, en el marco del ajuste en el transporte dispuesto por el presidente Javier Milei. Y por el otro, se implementó un procedimiento de validación de seguridad operativa tanto en las triplas como en las locomotoras y coches remolcados, que consiste en realizar distintas pruebas, y se está demorando entre 45 y 60 días, algo que está afectando a todos los trenes del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".