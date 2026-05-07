Kicillof: "Milei nos cortó recursos que destinábamos seguridad y educación"

image

Kicillof estuvo junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente local, Juan Fabiani; y el diputado bonaerense Mariano Cascallares. Además, con la presencia de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, puso en funcionamiento la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41; una obra paralizada por el gobierno nacional que el municipio pudo concluir con fondos provinciales.

Las nuevas bases están destinadas a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que cuenta con 150 efectivos que actúan en situaciones donde se ve afectada la convivencia en la vía pública; y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), integrado por 49 agentes.

Además, se entregaron nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención del delito y se pusieron en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad adquiridas por el municipio mediante el programa de Leasing del Banco Provincia.

Al respecto, Fabiani sostuvo: “Las nuevas bases de la policía provincial que estamos inaugurando son un paso más para que nuestros vecinos y vecinas vivan en un Almirante Brown más seguro”. En tanto, Cascallares remarcó: “Es fundamental el acompañamiento de la Provincia para sostener programas y obras en materia de seguridad y de educación: en un contexto donde faltan respuestas a nivel nacional, este trabajo articulado con el municipio permite seguir generando respuestas y mejorando la calidad de vida en el distrito”.

Kicillof en la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente Nº41

Durante la jornada, las autoridades encabezaron la inauguración de la ampliación del Instituto Superior de Formación Docente N°41 -obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional-, alcanzando así las 1.400 nuevas aulas en la provincia desde el inicio de la gestión.

El proyecto contempló 14 nuevas aulas, dos laboratorios, salas de profesores, auditorio, biblioteca y oficinas. Al respecto, Terigi destacó: "Aquí se forman los docentes que las escuelas secundarias bonaerenses requieren: con esta inauguración, además de brindar las comodidades necesarias para los estudiantes, estamos construyendo un mejor sistema educativo para todos y todas”.

image

En ese sentido, Kicillof remarcó: “En el día en que homenajeamos a Eva Perón, reafirmamos nuestro compromiso con la escuela pública: realizamos ya 8.500 obras de infraestructura escolar y hoy alcanzamos las 1.400 nuevas aulas para mejorar la calidad del aprendizaje de las y los estudiantes de los 135 municipios”.

Por último, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se presentó el convenio suscripto entre la Provincia y el municipio para la finalización de 57 viviendas en el Barrio Lindo, obra que fue paralizada por el Gobierno nacional.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; los subsecretarios de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el superintendente de Fuerzas de Operaciones Especiales, Walter Chiucaloni; el director provincial de Equipamiento Escolar, Gustavo D’Audia; y la directora de la institución educativa, Susana Elola.