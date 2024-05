Quilmes recibe al Lobo jujeño en el Centenario

Que sólo es un bache en el rendimiento, eso es lo que quieren demostrar los jugadores del Decano, que vienen de vienen de 360 minutos acumulados sin victorias. Y, pese a que para mucho la localía es todo, para el entrenador de Quilmes, Darío Franco, no es lo fundamental: "Ganar de local es tan importante cómo hacerlo de visitante. Se instaló hace mucho que por que jugas de local y con el apoyo de la gente es mejor pero a la vez te condiciona y es una presión diferente a la de visitante. Si lo analizas, siempre hay un árbitro y hay once jugadores enfrente, eso sí cuando vas afuera la gente de la tribuna tiene otro color de remera, porque son hinchas de ese equipo pero nada más. No hay ningún misterio".

Además, respecto de cierta impaciencia que se empezó a hacer presente en los hinchas del Cervecero, Franco afirmó: "A la gente se la tranquiliza si metiste dos goles desde el vestuario. El hincha es pasional y quiere que el equipo vaya al frente. Esperemos poder tener un buen partido".

Del otro lado tendrán a un Lobo que solo ganó una vez en lo que va del torneo fuera de su reducto: en la fecha cinco, hace ya dos meses y medio, ante Agropecuario en Carlos Casares. Todos los demás triunfos que sumó hasta la fecha (5) los consiguió en el Estadio 23 de Agosto. Por su parte, el Decano no gana en su estadio desde el 7 de abril, cuando superó por la mínima a All Boys.

¿La última vez que se vieron? Fue victoria del Cervecero en la Tacita de Plata, por 2 a 1, con dos goles de Federico Anselmo. ¿Quién era el entrenador del Lobo? Nada más y nada menos que Franco.