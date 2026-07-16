Kicillof volvió a criticar el proyecto de Propiedad Privada

El proyecto de ley de Propiedad Privada que impulsa Milei en el Congreso no tiene otro objetivo que poner a la venta el territorio argentino.



Esperemos que quienes tienen que votar hoy no se dejen extorsionar. Sigan el ejemplo que dio ayer la Selección, piensen en la celeste y… pic.twitter.com/xEQI58DQ5G — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 16, 2026

El mensaje de Kicillof al Gobierno nacional

Kicillok también le envió un mensaje al Gobierno Nacional al que le solicitó que deje de "extorsionar" tanto a las provincias como a los legisladores "para que voten la entrega del territorio nacional".

Por otra parte, y en la misma sintonía, críticó la decisión del presidente Javier Milei, quien se niega a autorizar a la provincia a acceder al financiamiento internacional que necesita para realizar nuevas obras de infraestructura.

"Milei no solo no hace nada, sino que busca impedir que avancemos con los proyectos que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses. Aun en estos contextos tan adversos, en la Provincia hay un gobierno que trabaja día a día para ampliar derechos en los 135 municipios", manifestó.

Además del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, asistieron al acto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la jefa de la Unidad Sanitaria Municipal, Ariana Pando; y el ex director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos "Presidente Perón", Alejandro Oleiro, entre otros.