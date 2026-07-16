Kicillof volvió a criticar el proyecto de Propiedad Privada

El Gobernador, antes de que se caiga la sesión, pidió a los legisladores que cuando voten ese proyecto “piensen en la celeste y blanca”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso como ejemplo el desempeño de la Selección Argentina ante Inglaterra en la reciente semifinal del Mundial 2026, y les pidió a los senadores que cuando voten el proyecto de Propiedad Privada “piensen en la celeste y blanca”.
Las declaraciones del mandatario bonaerense, en el marco de la inauguración de un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, se produjeron antes de que finalmente la sesión en la Cámara Alta se pospusiera hasta el 6 de agosto debido a que la Libertad Avanza no logró reunir los votos .
“Hoy en el Congreso están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor: esperemos que nadie se deje extorsionar y que, siguiendo el ejemplo que dio ayer la Selección. Quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”, dijo Kicillo al referirse al proyecto de Ley de Propiedad Privada que se debatía en ese momento en el Senado Nacional
Allí, el mandatario provincial hizo referencia, implícitamente, a la bandera que los jugadores desplegaron, luego del triunfo ante los ingleses, en la que se reafirmaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Kicillok también le envió un mensaje al Gobierno Nacional al que le solicitó que deje de "extorsionar" tanto a las provincias como a los legisladores "para que voten la entrega del territorio nacional".
Por otra parte, y en la misma sintonía, críticó la decisión del presidente Javier Milei, quien se niega a autorizar a la provincia a acceder al financiamiento internacional que necesita para realizar nuevas obras de infraestructura.
"Milei no solo no hace nada, sino que busca impedir que avancemos con los proyectos que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de los bonaerenses. Aun en estos contextos tan adversos, en la Provincia hay un gobierno que trabaja día a día para ampliar derechos en los 135 municipios", manifestó.
Además del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, asistieron al acto el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; la jefa de la Unidad Sanitaria Municipal, Ariana Pando; y el ex director ejecutivo del Hospital Interzonal General de Agudos "Presidente Perón", Alejandro Oleiro, entre otros.