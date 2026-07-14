Mar del Plata: maniatan y amordazan a una mujer de 70 años y le roban $600.000

La víctima sufrió un asalto en su casa de Parque Luro y por un grupo de delincuentes encapuchados. Uno de ellos fue detenido por la Policía.
Una mujer de 70 años sufrió un terrible asalto en su casa de Parque Luro, en la ciudad de Mar del Plata cuando una banda de delincuentes irrumpió en su vivienda, la maniataron, amordazaron y lesionaron antes de huir con $600.000.
El brutal episodio tuvo lugar en la madrugada de este martes, cuando tres o cuatro hombres ingresaron a una vivienda situada en la calle Artigas al 700 a bordo de un auto, descendiendo rápidamente con capuchas y guantes.
Dentro de la propiedad los asaltantes inmovilizaron a la mujer para llevar adelante el robo. Además de los golpes recibidos, los delincuentes le provocaron cortes en los dedos de un pie.
La banda se llevó los $600.000, junto con un anillo de oro, un reloj y diversos objetos de valor que encontraron durante la recorrida por la casa. Los delincuentes abandonaron la vivienda y dejaron a la víctima atada y amordazada en una de las habitaciones.
Mientras que Personal de la Comisaría Séptima detectó minutos después un auto sospechoso detenido en la esquina de López de Gómara y Artigas.
Al notar la presencia de la Policía, los ocupantes aceleraron su marcha e intentaron escapar, dando lugar a una persecución cinematográfica.
El operativo finalizó en la intersección de Rejón y Zubiría, cuando el vehículo perdió el control y los sospechosos quedaron acorralados.
La Policía logró detener a un hombre de 30 años, oriundo de Necochea, mientras que al menos un cómplice huyó a pie y otro integrante de la banda continúa siendo buscado por los investigadores.
Dentro del auto secuestrado, los peritos hallaron elementos clave para la causa: una tijera de poda, un teléfono celular, un gorro de lana y guantes. Estos objetos serán sometidos a análisis forenses.
Alertados por un llamado al 911 sobre el robo, los efectivos llegaron a la casa de la calle Artigas, donde encontraron a la dueña de casa todavía atada. La fiscal Ana Caro tomó intervención en el caso y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
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