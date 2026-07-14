Mar del Plata: maniatan y amordazan a una mujer de 70 años y le roban $600.000

La actuación de la Policía

Mientras que Personal de la Comisaría Séptima detectó minutos después un auto sospechoso detenido en la esquina de López de Gómara y Artigas.

Al notar la presencia de la Policía, los ocupantes aceleraron su marcha e intentaron escapar, dando lugar a una persecución cinematográfica.

El operativo finalizó en la intersección de Rejón y Zubiría, cuando el vehículo perdió el control y los sospechosos quedaron acorralados.

La Policía logró detener a un hombre de 30 años, oriundo de Necochea, mientras que al menos un cómplice huyó a pie y otro integrante de la banda continúa siendo buscado por los investigadores.

Dentro del auto secuestrado, los peritos hallaron elementos clave para la causa: una tijera de poda, un teléfono celular, un gorro de lana y guantes. Estos objetos serán sometidos a análisis forenses.

Alertados por un llamado al 911 sobre el robo, los efectivos llegaron a la casa de la calle Artigas, donde encontraron a la dueña de casa todavía atada. La fiscal Ana Caro tomó intervención en el caso y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.