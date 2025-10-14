Realizarán una jornada de donación de sangre en Avellaneda

La iniciativa cuenta con el apoyo de los clubes Racing, Independiente, Arsenal de Sarandí, El Porvenir, Dock Sud, San Telmo y Victoriano Arenas, junto a la Secretaría de Salud local. Todo lo recolectado será destinado a los hospitales públicos del distrito, fortaleciendo, de esta forma, los bancos de sangre del sistema de salud.

Desde la organización destacaron que la campaña “refuerza el compromiso social de los clubes y el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad de Avellaneda”. Para participar, es necesario reservar turno con antelación enviando un mensaje de WhatsApp al 11 65004224.

En tanto, las autoridades dejaron en claro que los requisitos para donar sangre son tener entre 16 y 65 años; pesar más de 50 kg; encontrarse en buen estado de salud general; no haber tenido síntomas de enfermedades recientes (fiebre, resfríos, gripe, etc.); haber dormido al menos 6 horas la noche anterior; no haber donado sangre en los últimos 2 meses; no estar embarazada ni haber dado a luz recientemente; no tener tatuajes o piercings recientes (menos de 6-12 meses); no padecer enfermedades transmisibles por sangre (VIH, hepatitis, etc.); presentar DNI o documento válido; y no asistir en ayunas. “Donar sangre salva vidas y es un acto de amor al prójimo. Todos podemos ser parte”, concluyeron los impulsores de la campaña.