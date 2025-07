Rodríguez: "No me esperaba el gol"

La nota destacada del encuentro la dio Segundo Rodríguez, defensor central, que sorprendió a todos -y a sí mismo- con su aparición en el marcador, tras jugar en una posición poco habitual para él. Después del partido, compartió sus sensaciones: "No me esperaba el gol, menos de derecha y en esa posición, porque no suelo llegar hasta ahí".

Rodríguez, además, explicó que tuvo que adaptarse a un rol poco habitual. "Fue un partido raro, no estoy acostumbrado a jugar sobre el lateral, pero lo hice con responsabilidad. Traté de aportar desde donde me tocó", comentó.

El esfuerzo físico también fue un desafío para él, y no lo ocultó: "Terminé un poco acalambrado, corrí demasiado y lo sentí. Por suerte pude completar los 90 minutos", destacó.

Más allá de lo individual, el defensor valoró el triunfo colectivo y el marco que ofreció el estadio: "Es lindo volver a ganar así, más de local y con tu gente. Veníamos trabajando para esto. Ahora ya pensamos en el campeonato y en seguir por este camino", cerró con optimismo.

Con este resultado, Berazategui reafirma su fortaleza en casa y se ilusiona con seguir sumando para dar pelea en la recta final de la temporada. La próxima parada será ante Puerto Nuevo en condición de visitante el domingo desde las 15.30.