Russo y el fastidio por la igualdad del Granate en la Copa

Y recalcó: "Esperemos que se tomen los recaudos que corresponden para estos partidos. Ya hay antecedentes, se juega sin público y sigue habiendo incidentes". "Llegamos acá y la policía no estaba. Yo venía en el micro con los jugadores y detrás venía el micro de los dirigentes. A ese le pegaron un piedrazo que marcó el vidrio, y en el nuestro pegó otro que rompió un vidrio. No había un policía y estamos hablando a 50 metros de la cancha. No nos cuidaron", sentenció al analizar lo que fue el itinerario de los efectivos que no propició la seguridad necesaria.

En ese sentido, puntualizó en la situación del equipo trasandino, que ya tiene como precedente inmediato lo que ocurrió en la cancha de Independiente, con graves incidentes. "No nos vamos a meter en las decisiones de CONMEBOL. Me llaman la atención los serios incidentes que tuvieron en Avellaneda, y que después nos encontramos que venimos acá y que el control es mínimo. No nos cuidaron", aclaró.

"Por suerte no pasó nada. Esperemos que se tomen los recaudos que corresponden para estos partidos. Ya hay antecedentes, se juega sin público y sigue habiendo incidentes", completó sobre esa cuestión.

Ya poniendo el foco en el rendimiento del elenco en el terreno de juego, Russo precisó: "Lanús jugó un muy buen partido ante un rival muy difícil, que juega bien. Lo más grave es que hayan designado a este árbitro que tiene un montón de partidos malos. No sé cómo dirigió una semifinal. Un árbitro que viene cuestionado desde 2018 con problemas tras problemas. Realmente no lo puedo creer".