San Telmo negocia con Marcelo Perugini para reemplazar a José María Bianco como entrenador

Perugini ya cuenta con un antecedente en el Candombero durante la temporada 2024, cuando trabajó como parte del cuerpo técnico de Grelak. Anteriormente, lo había acompañado como asistente en Mitre de Santiago del Estero, Ferro y, más recientemente, en Quilmes.

El entrenador, de 41 años y con un pasado como jugador en clubes como Olimpo y San Martín de Tucumán, llegaría a San Telmo junto a Ricardo Vendakis y el preparador físico Facundo Romero, quienes también vienen de trabajar en el Cervecero.

En caso de que se concrete su llegada, no será su primera experiencia como primer entrenador, ya que anteriormente dirigió a Sportivo Barracas en la temporada 2021, cuando el Arrabalero competía en la extinta Primera D. Una vez confirmado el nuevo DT, San Telmo comenzará de inmediato a trabajar en la conformación del plantel para la próxima temporada de la Primera Nacional.