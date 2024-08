Santiago Martínez fue presentado en Godoy Cruz

"¡Bienvenido, Santi!", compartió en sus redes sociales el Tomba, uno de los equipos sensación de 2024 de la mano de Daniel Oldrá, que contará con un futbolista formado en las divisiones del Docke, un hecho que levantó la atención para todo el mundo del ascenso. De este modo, Matías Córdoba pierde un jugador importante para el tramo final del torneo y deberá rearmar el equipo de cara a lo que viene.

Desde lo organizativo, el jugador que pasó la revisión médica y firmó su contrato con el elenco tombino, por lo que estará a disposición de su nuevo entrenador desde este fin de semana, aunque en un comienzo tendrá que afrontar un período de adaptación con sus nuevos compañeros y sobre todo comprender el ritmo que se juega en dos categorías superiores.

"Le deseamos a Santi el mayor de los éxitos y le agradecemos por sentir y vestir la camiseta de nuestra institución durante toda su infancia y tantos años. Será un hasta luego, porque el Club Sportivo Dock Sud seguirá siendo tu casa", expresó el Darsenero en sus cuentas oficiales, mientras que a su despedida se sumó el protagonista, quien compartió en Instagram: "Hoy después de 18 años toca despedirme del club de mi vida. El club que me vio crecer y me enseñó muchas cosas, tanto futbolísticas cómo sentir los colores y amarlo por sobre todas las cosas. No es un adiós, es un hasta luego".

Con vistas a lo que se viene, el elenco de la región enfrentará a Los Andes, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio Eduardo Gallardón, un rival de aspiraciones similares para pelear el campeonato.