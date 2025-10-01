Se firmaron más de 1.600 escrituras en Lomas de Zamora

Las familias beneficiadas se presentaron en el Microestadio del Parque Municipal Eva Perón donde se realizó el anteúltimo paso administrativo para obtener la escritura definitiva. Del total de títulos de propiedad firmados, 1.532 pertenecen a casas construidas por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires.

"Argentina tiene tres estados: nacional, provincial y municipal. Cuando los tres trabajan en forma articulada, podemos traer respuestas. Cuando el Estado nacional está ausente, las herramientas se limitan muchísimo; aún así, nuestro gobernador nos pide que sigamos trabajando de manera eficiente para seguir garantizando derechos a las y los bonaerenses", expresó la ministra.

"Hoy es la entrega de escrituras más importante y más grande en la historia de Lomas de Zamora", destacó el intendente y agregó: "Esto es posible porque el gobernador tomó la decisión política de invertir para que ustedes tengan sus escrituras". "Ser propietario es generar más arraigo, estar más involucrado con las cosas que pasan en el barrio. Celebramos estos más de 1.600 sueños que se cumplen y queremos que sean muchos más. Gracias gobernador Axel Kicillof por cuidar el presente y defender el futuro", concluyó el jefe comunal.

Por otro lado, en ese distrito del conurbano bonaerense, la cartera conducida por Batakis va a finalizar 80 viviendas paralizadas por el Gobierno Nacional en el barrio San Sebastián II a través del Programa Completar, donde ya se está ejecutando la construcción de la infraestructura. En ese sentido, se informó que al momento de finalizar la infraestructura las familias beneficiarias serán relocalizadas. El proyecto incluye la estación de bombeo y la planta de tratamiento, red de agua potable, de gas, eléctrica, desagües pluviales, veredas y pavimento.

Es de destacar que, simultáneamente, también se entregaron 800 escrituras en Quilmes, 200 en Merlo y 200 en Florencio Varela, lo que suma la gestión de 3.000 escrituras en un solo día.