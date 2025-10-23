Se van Kalinski, Machado, Allende y Schulz de Quilmes

Las salidas de Kalinski, Machado y Schulz se concretaron en los últimos días y se suman a las de Mariano Miño, Oscar Belinetz y Juan Cruz Kaprof, quienes también dejaron el club. De esta manera, el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Grelak y la dirigencia trabajan en el rearmado del plantel, con la mirada puesta en el próximo torneo.

Por el momento, Quilmes continúa imposibilitado de incorporar jugadores debido a una inhibición vigente, aunque se espera que la situación se resuelva antes del inicio de la pretemporada fuerte.

En cuanto a Leandro Allende, su desvinculación fue acordada de manera anticipada para no abonar el último mes de contrato. Sin embargo, su salida no sería definitiva: el lateral tendrá una reunión con la dirigencia a comienzos de 2026 para evaluar un posible regreso, algo que el propio Grelak vería con buenos ojos, dado que el entrenador pretende contar con él nuevamente.

Por otro lado, el futuro del volante Iván Ramírez todavía no está definido. El mediocampista se encuentra entrenando apartado del grupo principal mientras se resuelve su situación contractual.

Con varias salidas y un panorama de transición, Quilmes busca rearmarse con inteligencia para volver a pelear arriba en la próxima temporada y recuperar el protagonismo perdido.