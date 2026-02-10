Sigue el paro en la 148 y bloquearon la cabecera de la 159

No solamente las protestas se multiplican, sino que también la desconexión y el aislamiento de cientos de usuarios que no pueden pagar remises o pedir un automóvil de aplicación no solamente para concurrir a sus lugares de trabajo o de estudio, sino a lugares que actúen de empalme para tomar otros medios de transporte.

Mientras tanto, las autoridades municipales se reunieron con las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para encontrar una solución definitiva al asunto, pero hasta ahora no lograron hallarla.

En diálogo con este medio, Mariana, una usuaria frecuente de los colectivos de El Nuevo Halcón, remarcó que "no sólo están de paro los de la línea 148, sino que también los de la 503 desde la semana pasada".

La pasajera mencionó que "los de la 148 habrán trabajado unos diez días durante enero, pero desde que comenzó este mes de febrero no lo hicieron ni uno". "El motivo que argumentan es el mismo que desde hace meses, que no cobran sus salarios".

Como se mencionó, los ánimos están muy caldeados en las empresas de colectivos de la zona, además de la 148, ya que choferes de la empresa San Juan Bautista -controlada por MOQSA- que opera la línea 500 de Florencio Varela, bloquearon la cabecera de MOQSA -a cargo de las líneas 159, 219 y 603- ubicada en la avenida 14 a la compañía, donde quemaron cubiertas. Asimismo, se vivieron momentos de tensión y el servicio de todas las líneas de MOQSA comenzó a interrumpirse.

En este marco, mediante las redes sociales, los vecinos recalcaron que los residentes de "Villa Brown y Santa Rosa sabemos lo que es esperar horas por un 148 que nunca llega, o ver cómo pasan de largo porque ya vienen colapsados desde la cabecera".

En ese sentido, señalaron que "el monopolio de la empresa El Nuevo Halcón y el grupo MOQSA nos está dejando aislados". " No es solo un problema de comodidad, es un problema de oportunidades: gente que llega tarde al trabajo, estudiantes que pierden clases y una zona sur que queda desconectada del resto del distrito y de Capital Federal", puntualizaron.

Por eso, se dirigieron directamente al secretario de Transporte de Nación, Fernando Herrmann, a que abra el juego "con nuevas líneas y ramales que no pertenezcan al mismo grupo de siempre; conexión directa con las estaciones del Tren Roca y Estación Constitución y frecuencias reales que respeten el tiempo de los trabajadores". Para eso, juntan firmas en la plataforma Change.org.

Asimismo, para destrabar el conflicto, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, dialogó con el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, Roberto Fernández, y empleados pertenecientes a la compañía dedicada al traslado de pasajeros en el distrito este lunes en la Intendencia.

"La reunión consistió en un análisis de la situación de la firma, sumergida en una crisis significativa y agudizada en los últimos meses no sólo por brindar un servicio deficiente a la población sino por incumplir además el pago de su sueldo al personal", describió el secretario general de Gestión Pública, Christian Rodríguez.

El integrante del gabinete municipal consideró al encuentro "un ámbito donde intercambiar visiones y estudiar qué medidas aplicar para resolver la problemática" con el Estado de Emergencia del Transporte Público, formalizado por el alcalde mediante el decreto 40/26 un mes atrás, como contexto.

"La premisa del Intendente siempre fue cuidar a los vecinos y las vecinas, pero también proteger la fuente laboral de los trabajadores a quienes expresamos nuestra solidaridad ante los inconvenientes en el cobro de sus haberes", detalló el funcionario quien ratificó "la continuidad de las tareas con todos los actores involucrados hasta encontrar una solución al conflicto".

Estuvieron el secretario gremial de UTA, Luis Duperre; el referente del mencionado gremio en la zona sur, Luis Ariza, junto a delegados de la empresa San Juan Bautista.

Hace días trascendió que las empresas Primera Junta y Microómnibus La Colorada -concesionarias de las líneas 324 y 178, respectivamente- poseen capacidad y presencia territorial podrían hacerse cargo de los recorridos. Por ahora no hay nada definitivo y el caos para viajar continúa.

La línea 148 depende de la Secretaría de Transporte de la Nación, que en los últimos meses aceptó distintos recortes de servicios: la línea 164 que llega hasta Monte Grande, dejó de circular entre Once y Pompeya; la línea 56, que llega a Ciudad Evita, dejó de circular entre Retiro y Plaza de los Virreyes, mientras que la línea 75, que conectaba Retiro con Lanús, fue eliminada. En tanto las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197 (las 129 y 197 con distintos recorridos en la región) interrumpieron desde el viernes los servicios nocturnos, entre las 22 y las 5.

En tanto la Línea General Roca (LGR), que aparece como una alternativa, tampoco tiene servicios nocturnos: el último tren a Bosques parte de Plaza Constitución a las 20.33 de lunes a viernes hábiles, a las 21.13 los sábados y a las 21.38 los domingos y feriados.