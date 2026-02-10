Kicillof defendió la función del estado en la construcción de obra pública

“Las obras de este acueducto no fueron aisladas: forman parte de un plan integral que estamos llevando adelante para dar respuesta a un problema estructural. Demanda una inversión millonaria, que solo puede afrontar un Estado que piensa en el bienestar de los bonaerenses y de las próximas generaciones”, añadió.

El Acueducto Norte ya está en funcionamiento y apunta a mejorar el suministro de agua potable en una amplia zona de la ciudad de La Plata. La obra fue habilitada por el gobernador Axel Kicillof este 10 de febrero y beneficia a más de 30.000 bonaerenses.

El proyecto se enfocó en reforzar un sistema que venía mostrando fallas desde hace años. En concreto, se repararon 8,5 kilómetros de cañerías y se modernizó una estación de bombeo clave, lo que permite mejorar la presión del agua y sostener el servicio en horarios críticos.

Axel Kicillof_163 La habilitación se realizó en la Municipalidad de La Plata con autoridades provinciales y locales.

Los barrios alcanzados por la obra son Tolosa, Gonnet, Ringuelet y Villa Castells, zonas donde los reclamos por baja presión y cortes eran frecuentes. Según datos oficiales, la mejora impacta de forma directa en la vida cotidiana de las familias, especialmente en verano.

Qué plan integra

El Acueducto Norte integra la Etapa I del Plan Hídrico del Gran La Plata, un programa que contempla obras estructurales para ampliar y renovar la red de agua potable en la región capital. El plan incluye también la futura Planta Potabilizadora y el recambio de cañerías en más de 1.900 cuadras.

En el acto se confirmó el inicio de una nueva fase del plan, con financiamiento del Fondo Kuwaití al Gobierno bonaerense por US$ 50 millones, que permitirá construir nuevos acueductos, cisternas y estaciones de bombeo.

“Todo este esfuerzo vale hoy mucho más porque lo hacemos en un contexto verdaderamente dramático, en el que el Presidente de la Nación abandonó todas las obras públicas y continúa quitándonos ilegalmente los recursos que nos corresponden”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Nosotros seguimos avanzando porque creemos que gobernar es otra cosa: es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y eso no se logra defendiendo a las corporaciones, sino trabajando para el bienestar de las y los bonaerenses”.