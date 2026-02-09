Provincia

Un quilmeño ganó más de 305 millones de pesos

Acertó los números triunfadores de la Chance Plus de la Quiniela de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugó la boleta en la agencia de Belgrano y Lugones, cuyo propietario recibirá más de 3 millones de pesos como bonificación.

La suerte golpeó la puerta otra vez de un vecino de Quilmes ya que un nuevo apostador local ganó más de 305 millones de pesos al acertar los números triunfadores de la Chance Plus de la Quiniela de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

La boleta ganadora fue jugada en una agencia ubicada en la esquina de Belgrano y Lugones, lo que generó gran expectativa y alegría entre los habitantes de la zona. No obstante, todavía no se reveló la identidad del flamante millonario.

El afortunado logró acertar 8 de los 20 números sorteados, que fueron: 12, 15, 18, 21, 26, 30, 32, 46, 47, 56, 57, 59, 62, 66, 69, 70, 86, 91, 92 y 96. El pozo que se llevó oficialmente fue de 305.565.699,19 de pesos.

Asimismo, no sólo se quedó con la abultada recompensa el cliente del negocio de lotería, ya que la agencia donde se realizó la apuesta también resultó beneficiada. Según se informó, el agenciero recibirá una bonificación de 3.086.522,21 pesos, correspondiente al premio de la modalidad Chance Plus, bajo el legajo 711408.

Por el momento, la identidad del ganador permanece en reserva, mientras Quilmes vuelve a ser noticia por un premio millonario que renueva la ilusión entre los apostadores locales.

Cabe destacar que semanas atrás hubo otros vecinos con muy buena suerte, ya que que ganaron millones de pesos en el Gordo de Navidad.

