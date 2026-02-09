Un quilmeño ganó más de 305 millones de pesos

La boleta ganadora fue jugada en una agencia ubicada en la esquina de Belgrano y Lugones, lo que generó gran expectativa y alegría entre los habitantes de la zona. No obstante, todavía no se reveló la identidad del flamante millonario.

El afortunado logró acertar 8 de los 20 números sorteados, que fueron: 12, 15, 18, 21, 26, 30, 32, 46, 47, 56, 57, 59, 62, 66, 69, 70, 86, 91, 92 y 96. El pozo que se llevó oficialmente fue de 305.565.699,19 de pesos.

Asimismo, no sólo se quedó con la abultada recompensa el cliente del negocio de lotería, ya que la agencia donde se realizó la apuesta también resultó beneficiada. Según se informó, el agenciero recibirá una bonificación de 3.086.522,21 pesos, correspondiente al premio de la modalidad Chance Plus, bajo el legajo 711408.

Por el momento, la identidad del ganador permanece en reserva, mientras Quilmes vuelve a ser noticia por un premio millonario que renueva la ilusión entre los apostadores locales.

Cabe destacar que semanas atrás hubo otros vecinos con muy buena suerte, ya que que ganaron millones de pesos en el Gordo de Navidad.