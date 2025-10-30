Sumaron más agentes a la Patrulla Municipal de San Isidro

"Dijimos que nos íbamos hacer cargo de la seguridad de San Isidro, y lo estamos haciendo a través de un trabajo coordinado con la Policía Bonaerense y la justicia. Nuestra primera obligación es cuidar a los vecinos", afirmó Ramón Lanús en el acto de egreso, que se realizó en el Campo de Deportes N° 1 en Beccar.

En esta oportunidad, egresaron 31 conductores de patrullas, que serán destinados a la flota de vehículos que se amplió este año luego de la compra de 51 nuevos móviles. El objetivo es reforzar el patrullaje, priorizando los límites con los distritos de San Martín, Vicente López y San Fernando.

Los efectivos realizaron un curso de más de seis semanas, que consistió en materias como educación física, defensa personal, geografía operativa, actas de comprobación de tránsito, comunicación asertiva, comunicaciones, educación emocional, emergentología, derecho procesal y penal, y derecho contravencional.

En el acto de graduación de los nuevos agentes de la patrulla municipal, participaron representantes de las Fuerzas de Seguridad Federales, Prefectura Naval, el Ejército Argentino, y Policía Bonaerense. También estuvieron jueces, fiscales y concejales del distrito.

Los nuevos agentes se integran al sistema municipal de seguridad que ya dispone de un total de 331 efectivos, 154 móviles, 46 motos y de más 1.300 nuevas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial conectadas al Centro de Operaciones Municipal (COM), con cobertura las 24 horas.