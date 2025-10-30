Desbarataron un desarmadero clandestino en Bernal Oeste

El hecho de que existan los desarmaderos ilegales en el conurbano no es ninguna novedad ni tampoco una nueva modalidad de ilícito. En los últimos meses se registraron numerosos procedimientos contra locales que funcionaban bajo este rubro tanto en Solano, como en Florencio Varela, Berazategui, la Ribera quilmeña y demás. Muchos de ellos trabajan directamente con delincuentes que roban rodados en las calles y los llevan allí para ganar dinero.

En esta oportunidad, agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Séptima de Quilmes, jurisdicción del barrio de la IAPI en Bernal Oeste, se apersonaron en la puerta de un domicilio tras una alerta sobre la existencia de un desarmadero clandestino que estaba funcionando en el interior de una vivienda. Para colmo, cuando llegaron escucharon ruidos de máquinas de corte y decidieron actuar rápido.

Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 ordenaron un allanamiento de urgencia y los uniformados ingresaron a la propiedad por la fuerza. Así las cosas, detuvieron a dos hombres de 42 y 43 años, quienes serían los líderes de esta organización. Los mismos estaban cortando un Ford Ka color negro, al cual le habían quitado ya la carrocería, las puertas, las butacas, el capot, el baúl y demás.

Estaban equipados con herramientas potentes y se sorprendieron ante la presencia de las autoridades, aunque no opusieron resistencia alguna. Sin embargo, el sobresalto llegó cuando confirmaron que uno de los capturados era un ex Oficial de la Policía, que cambió del bando de la justicia para pasarse al de los delincuentes y dedicarse al comercio ilícito de autopartes de vehículos.

Así las cosas, secuestraron no solo todas las autopartes que estaban distribuidas por el lugar y el “esqueleto” que quedó del Ford Ka, sino que también hicieron lo propio con un Peugeot 405, un Ford Fiesta y un Citroën Xantia que no tenían pedido de captura o impedimento legal alguno y que estaban preparados para ser desarmados en los próximos días en el mismo taller.

El caso está en manos de la UFI N° 12, especializada en delitos del automotor, quien ordenó la detención de los implicados y el traslado a la Comisaría 7ma por la causa caratulada como “Infracción a la Ley 25.761 (Ley de Desarmaderos)”. Los investigadores no descartan que sean parte de la red que roba autos en las calles del distrito y que luego los comercializan en el mercado negro fraccionados.