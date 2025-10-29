Susto por la caída de un árbol sobre un auto en Quilmes

Se vivieron momentos de pura conmoción con el estruendo provocado por la caída del árbol en toda la cinta asfáltica. Para colmo, los damnificados salvaron su vida de milagro y pueden contar lo sucedido. Como el conductor iba manejando y prestando atención, logró frenar a tiempo y reducir la magnitud del choque. Las ramas quedaron incrustadas en el parabrisas y el susto duró un rato.

Todo comenzó a metros de la entrada del Museo del Transporte de Quilmes, ubicado en la intersección de Laprida y Joaquín V. González. El lunes hubo importantes ráfagas de viento y sumado al deterioro del arbolado urbano, la combinación no fue la ideal. Es así que poco a poco la raíz empezó a desprenderse del suelo y se volteó hacia la calle. Nadie iba caminando por allí al momento.

A escasos pasos del lugar está el Jardín de Infantes 919. pero como ya era de noche, estaba cerrado. Sin embargo, los vecinos manifestaron su preocupación respecto a lo que podría haber pasado si esto hubiese ocurrido algunas horas antes. De todos modos, dos personas salieron heridas cuando quedaron bajo las ramas con su Volkswagen Gol color blanco.

Los Bomberos Voluntarios cortaron y eliminaron las distintas partes y rescataron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital de Quilmes con algunas dolencias corporales, pero fuera de peligro. El rodado se llevó la peor parte y quedó con daños visibles totales tanto en la parte exterior como en la mecánica, al recibir todo el peso del árbol encima.

Trabajaron Bomberos Voluntarios, agentes de Defensa Civil y uniformados policiales, que cortaron el tránsito durante varias horas hasta limpiar toda la zona y dejarla como nueva.

Los vecinos piden una revisión en toda la zona ya que a diario circulan cientos de estudiantes como niños y adolescentes que asisten a los establecimientos educativos que están en los alrededores y esto representa un claro peligro para su integridad.