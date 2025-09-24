Trabajadoras vecinales fueron reconocidas por su tarea y compromiso social

Alrededor de 800 mujeres participaron del tradicional almuerzo que, año tras año, lleva adelante el Municipio para reconocer la enorme tarea que estas vecinas desarrollan en los barrios de Almirante Brown para mejorar la calidad de vida en sus comunidades.

En ese marco el jefe comunal no sólo agradeció la labor de las trabajadoras sino renovó el compromiso de acompañarlas y potenciar su trabajo: "Ya son más de 30 años que ustedes vienen poniendo el cuerpo al lado de sus vecinos, y no van a poder destruir esa red de contención que construyeron durante tanto tiempo para que nuestra comunidad se desarrolle, para que la comunidad de Almirante Brown crezca y para que nuestra gente sea todos los días un poco más feliz", enfatizó el mandatario comunal.

Cabe destacar que la jornada tiene como finalidad distinguir a las trabajadoras por la tarea que realizan en el marco del Plan Más Vida en los barrios con el cuidado no solo de los niños sino de la familia en general. Estas mujeres cumplen una invaluable labor comunitaria en todo el distrito.

Del encuentro participaron por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Cuello, director de Acceso a la Seguridad Alimentaria, y el director de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Bruno Bozzano. Además, la secretaria de Desarrollo Social y Derechos Humanos local, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto de Deporte, Mauricio Gómez, y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar, entre otros integrantes del equipo municipal.