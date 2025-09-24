Unión de Ezpeleta no pudo en casa ante 25 de Mayo

El equipo volvió a mostrar la intensidad que lo caracteriza, pero las desatenciones defensivas le costaron caro. El visitante golpeó en los momentos justos y terminó llevándose un triunfo ajustado que deja a Unión con sabor amargo, sobre todo por lo hecho en la segunda mitad.

El conjunto de Ezpeleta había llegado motivado después de un par de buenas actuaciones, con la ilusión de hacerse fuerte en su cancha y seguir escalando en la tabla. Sin embargo, la falta de eficacia para cerrar las jugadas y la contundencia rival marcaron la diferencia en el marcador.

Los tantos de Delpino y Palumbo reflejaron la actitud ofensiva de un equipo que nunca bajó los brazos, fiel a la propuesta que viene mostrando en este campeonato. Aún así, el esfuerzo no alcanzó para rescatar al menos un punto.

Ahora, Unión tendrá por delante una semana de trabajo clave para ajustar detalles y volver a sumar en la próxima jornada, con la misión de que el Coloso vuelva a ser una fortaleza y que el sacrificio de sus jugadores tenga recompensa en el resultado. Según quedó programado por el fixture de la Asociación del Fútbol Argentino, la presentación que se avecina será contra Primera Junta en condición de visitante, todavía sin día ni horario confirmado.