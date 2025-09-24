Operativos de documentación beneficiaron a más de mil vecinos de Berazategui

Los interesados pudieron gestionar gratuitamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), su actualización y reposición. Además, tuvieron la posibilidad de solicitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otras prestaciones.

"En cada una de las jornadas del operativo de documentación asistieron más de 300 personas. En total, hicimos 1200 trámites", afirmó la subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad, María del Carmen Farías. También, agradeció "al gobernador Axel Kicillof por traer este servicio; y a nuestro intendente Juan José Mussi, ya que siempre están pensando en lo que necesita nuestra comunidad. Este operativo fue accesible y los trámites totalmente gratuitos. Con éste, ya son cinco los que realizamos durante este año. Los vecinos se van muy contentos, agradecidos y conformes".

Por su parte, María Eugenia Lobos, vecina de la localidad de Hudson que se acercó a la jornada, indicó: "Vine a hacer una renovación del DNI de mi hijo, aprovechando que el Municipio pone a nuestra disposición este lugar para hacer los trámites gratuitos". "La atención fue muy buena. Agradezco a la Municipalidad de Berazategui y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires", sumó.

Estas jornadas fueron organizadas por el Registro Provincial de las Personas y la Municipalidad de Berazategui, con la coordinación de la Secretaría de Gobierno. Se trata de una iniciativa que tiene el fin de garantizar a la comunidad el derecho a la identidad. De esta manera, se brinda la posibilidad de realizar trámites cerca de casa y en forma gratuita.